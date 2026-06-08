Mitsubishi Pajero вернется в роли соперника Toyota Land Cruiser 300

Рендер: ИИ

Все идет к возвращению на рынок одного из самых известных в мире внедорожников – Mitsubishi Pajero. Планы по возрождению этой модели стали известны в этом месяце, когда японский автопроизводитель поделился первыми официальными тизерами такого автомобиля. Его дебют может состояться в этом году, но в продаже ждать внедорожник придется не раньше 2027-го.

Мы собрали все известные на сегодняшний день подробности об этом проекте (от слухов до официальных данных) и объединили их в одном большом материале.

Главный конкурент

Новый «Паджеро» позиционируется как потенциальный конкурент Toyota Land Cruiser, но не Prado (J250), а флагманского Land Cruiser 300. По задумке руководства Mitsubishi, конкуренция именно с этой моделью станет отправной точкой для измерения успеха автомобиля на рынке.

Платформа

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero будет построен на рамном шасси, которое позаимствуют у пикапа L200. Вместе с платформой следующий «Паджеро» унаследует у утилитарной модели ее 2,4-литровый турбодизельный агрегат, развивающий 204 лошадиные силы.

Но это еще не все. Еще на момент создания «тележки», которая сначала легла в основу L200, а теперь должна стать основой для Pajero нового поколения, инженеры Mitsubishi заложили в ней место для установки батареи. Поэтому в ближайшей перспективе пикап, а затем и его производная в виде большого внедорожника должны получить подключаемую гибридную систему.

Дизайн

Тизер: Mitsubishi

Судя по первому тизеру и многочисленным спекулятивным рендерам, гуляющим по интернету, в новом поколении Mitsubishi Pajero получит дизайн, который станет отражением последних свежих моделей компании: от концепт-кара Elevate до серийных кроссоверов Xforce и Destinator с их необычными молотообразными дневными ходовыми огнями, широкой решеткой радиатора и брутальными линиями кузова. В общем, от машины можно ждать современного стиля Dynamic Shield.

Размеры и привод

От автомобиля ждут крупных размеров. Длина должна составить примерно 5-метров, ширина достигнуть без малого 2-метров, а высота – 1,9-метра. У внедорожника будет полноценная система полного привода, но какая конкретно пока неизвестно. Можно предположить, что машина будет иметь несколько блокировок дифференциалов и «понижайку», но пока эта информация не подтверждена ни слухами, ни официальными комментариями со стороны Mitsubishi.

Название

Тизер: Mitsubishi

Как и прежде, на основных рынках сбыта продавать «Паджеро» следующего поколения продолжат с его классическим именем, но в странах, где велика доля испаноязычных покупателей, этот нейминг не подойдет из-за его созвучности с грубым сленговым выражением. Для этих рынков компания возродит название Montero, а в Великобритании, если внедорожник доедет до «Туманного Альбиона», его и вовсе могут назвать, как раньше, – Shogun.