Эксперты «J.D. Power» составили рейтинг лучших полноприводных SUV с минимальными затратами на содержание

Аналитики «J.D. Power» составили список из 10 лучших семейных SUV с полным приводом, которые отличаются высокой надежностью и при этом требуют меньших затрат на обслуживание, чем в среднем по сегменту.

Рейтинг формировался на основе оценок надежности, практичности, эксплуатационных расходов и удобства для семейного использования.

Лидером списка оказался Kia Seltos. Кроссовер, который недавно перебрался во вторую генерацию (заглавное изображение), отметили за просторный салон, богатое оснащение и высокий уровень надежности.

Второе место в рейтинге заняла Mazda CX-30. Эта модель построена на базе Mazda3 и отличается более спортивным характером и увеличенным дорожным просветом. Эксперты J.D. Power присвоили ей 80 баллов за надежность. Несмотря на не самый просторный задний ряд, автомобиль признали хорошим вариантом для небольших семей.

Высокую оценку получил и Subaru Crosstrek (удостоившийся третьего итогового места), который традиционно оснащается полным приводом уже в базовой комплектации. Среди преимуществ модели выделили просторный салон, высокий дорожный просвет и хорошую обзорность. В рейтинге надежности J.D. Power этот кроссовер набрал 82 балла, а в одном из последних исследований его и вовсе признали самым надежным компактным SUV в США.

В список также попал Hyundai Kona (4-я строчка), который эксперты похвалили за удачное сочетание цены, оснащения и практичности.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Kia Seltos;

Mazda CX-30;

Subaru Crosstrek;

Hyundai Kona;

Honda CR-V;

Toyota RAV4;

Hyundai Tucson;

Chevrolet Equinox;

GMC Terrain;

Ford Bronco Sport.

Как отметили в исследовании, все перечисленные модели демонстрируют эксплуатационные расходы ниже среднерыночных показателей, а также способны предложить высокий уровень комфорта и безопасности для семейных поездок.

Интересно, что в рейтинге почти нет по-настоящему дорогих моделей. Сейчас покупатели все чаще смотрят не только на бренд, но и на стоимость владения. А лидерами в итоге становятся машины, которые сочетают надежность, практичность и адекватные расходы на обслуживание, а не просто громкое имя.

В конце прошлого года другой авторитетный исследовательский журнал «Consumer Reports» назвал самые безотказные немецкие кроссоверы. Несмотря на стереотип о ненадежности, BMW опередил по этому показателю Audi, Mercedes-Benz и даже Volkswagen.