В Дубае продают уникальный Bugatti EB110 1994 года с пробегом менее 1000 км

Фото: Iconicsupercars

На продажу в Дубае (ОАЭ) выставили настоящую реликвию золотой эры суперкаров. Bugatti EB110 1994 года выпуска, который за десятилетия проехал всего 683 километра, оценили в ошеломляющую сумму в 17 миллионов 238 тысяч дирхамов, что эквивалентно сумме в 336 миллионов рублей.

Столь высокая цена объясняется тем, что этот автомобиль поистине особенный. Во-первых, у него был всего один владелец, который приобрел машину новой, но никогда не ставил ее на учет и с середины 90-х хранил автомобиль в гараже с контролируемым климатом и влажностью.

Благодаря этому, а также пробегу, который не достиг отметки даже в 1000 километров, EB110 сохранился в идеальном внешнем и техническом виде.

Фото: Iconicsupercars

Вместе с 4,4-метровым суперкаром его продавец готов отдать покупателю: оригинальные ключи, заводской комплект багажа, набор инструментов, полную историю обслуживания автомобиля и всю его документацию.

Напомним, Bugatti EB 110 GT (буквы EB в его названии являются аббревиатурой имени и фамилии основателя компании Этторе Бугатти) считается одним из самых легендарных суперкаров за всю историю автомобилестроения. Такие машины комплектовались 4-турбинным бензиновым мотором V12 на 560 лошадиных сил и 611 Нм крутящего момента, который прозвали настоящим «техническим шедевром».

Фото: Iconicsupercars

Вкупе с передовой по тем временам системой полного привода (с распределением тяги по осям в пропорции 27 на 73 и задней блокировкой дифференциала) этот автомобиль был способен разгоняться с места до 100 километров в час всего за 3,5-секунды. Максимальная скорость машины достигала отметки в 336 километров в час.

Суперкар был выпущен мизерным тиражом, что делает каждый его сохранившийся до сегодняшних дней экземпляр особенно ценным, не говоря уже об автомобилях с мизерным пробегом и прозрачной историей владельцев.