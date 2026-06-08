В Японии построили уникальную Toyota Camry с 7-цилиндровым двигателем

Фото: Toyota

Toyota воспользовалась 24-часовым гоночным марафоном Super Taikyu на трассе Фудзи, чтобы представить ряд интересных проектов. Одним из них стал седан Camry GR, но не простой, а с уникальной особенностью.

Все дело в том, что эта модель получила 7-цилиндровый двигатель. Семь цилиндров – звучит крайне необычно. Причем японцы решили не создавать совершенно новый мотор, а реализовали такую конфигурацию цилиндров совершенно иным образом.

Двигатель частично представляет собой биомотор. 1,6-литровый 3-цилиндровый турбированный мотор, который ставится в модели Corolla и Yaris, был интегрирован в Camry. Остальные четыре цилиндра модели добавил второй двигатель, размещенный на задней оси.

Чтобы высвободить для него место, инженерам Gazoo Racing (гоночное подразделение Toyota) пришлось переделать всю заднюю часть «Камри». Второй двигатель удалось имплантировать между каркасом безопасности в подрамнике, что заставило инженеров отказаться от второго ряда сидений.

Фото: Toyota

Никакие технические подробности об этом 7-цилиндровом полноприводном концепте не приводятся. Но если сложить мощность 3-цилиндрового ДВС Toyota, способного выдавать до 300 лошадиных сил, и потенциальную производительность «наддувной четверки» сзади, то совокупная отдача этой связки может достигнуть отметки в 900 лошадиных сил. Впрочем, официальных данных нет, поэтому все эти цифры только догадки.

Особая 7-цилиндровая Camry отличается от простой не только необычным приводом, но и внешне. Седану достался широкий обвес, новый фартук-сплиттер спереди, а также аэродинамичные боковые юбки, большой диффузор сзади и крупное антикрыло на крышке багажника.

Несмотря на свою необычность, семицилиндровый концепт Camry не получит серийного продолжения. В Toyota подтвердили, что не собираются выпускать такие машины массово. А сам концепт призван продемонстрировать, что инженеры компании продолжают использовать креативный подход в своих проектах, даже заранее зная, что им, вероятно, не суждено трансформироваться в коммерческий продукт.