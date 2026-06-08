Dacia выпустит двойника нового Renault Twingo

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Румынский автопроизводитель Dacia, входящий в Renault Group, в последние годы сделал практически невозможное. Компания запустила продажи совершенно нового кроссовера Bigster, а затем практически сразу провела крупную модернизацию своего бестселлера Duster.

Теперь же этот известный европейский бренд бюджетных автомобилей стремится не упустить свой шанс в более компактном сегменте, где он удерживает лидерство в «Старом Свете» на протяжении многих последних лет.

Dacia готовит новый автомобиль, который станет двойником «свежего» Renault Twingo. У машины еще нет официального названия, однако журналисты называют ее Evader.

Evader будет представлять собой электрический хэтчбек, который наделят элементами дизайна, наблюдавшимися в проектах кроссоверов Bigster и Duster 3 поколения. Несмотря на то, что речь будет идти о легковушке, румынская 5-дверка может получить пластиковую защиту на колесных арках, являющуюся прерогативой моделей SUV-сегмента, и увеличенный в сравнении с Twingo клиренс.

Рендер: соцсети

Батареи, механические узлы и шасси – все это на 100 процентов окажется скопировано с нового «Твинго». Емкость аккумулятора автомобиля составит 27,5 кВт/ч, а мощность электромотора будет равна 82 лошадиным силам. Запас хода должен достигнуть 260 километров, что считается достаточным показателем для ежедневных городских поездок.

Цены на эту модель пока не объявлены, но в Европе ждут, что стартовая стоимость Dacia Evader составит примерно 16 тысяч евро. При пересчете на российскую валюту это около 1,35-миллиона рублей по сегодняшнему курсу. Впрочем, точный прайс-лист на эту модель будет объявлен не раньше ее официальной премьеры, которая, если верить слухам, запланирована на Парижский автосалон, который пройдет в октябре 2026 года во Франции.

Удастся ли Dacia не просто выпустить новый компакт, но и шагнуть с ним в электрический сегмент, где компания раньше была представлена только моделью Spring (копия Renault City K-ZE), станет понятно только в следующем году, когда этот автомобиль доберется до европейских дилеров, а затем, возможно, даже до России (по схеме параллельного импорта).