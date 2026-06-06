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Hyundai Creta третьего поколения сделают агрессивнее и технологичнее: премьера в 2027 году

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Раскрыты сроки запуска и подробности о новой генерации популярного кроссовера Hyundai

Hyundai Creta третьего поколения сделают агрессивнее и технологичнее: премьера в 2027 году
Рендер: SRK Designs

Один из самых продаваемых кроссоверов компании Hyundai готовится к крупной модернизации. Тесты нового, третьего по счету поколения Creta, уже стартовали, а сам проект такого «паркетника» постепенно обрастает подробностями. Вот что известно о новой генерации этого компактного кроссовера.

Ожидается, что новая «Крета» будет представлена в 2027 году. И начнет свой вояж с индийского рынка, после чего справит премьеру в других странах (в том числе в Южной Корее).

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Машина должна увеличиться в размерах. На это указывают прототипы, которые на фотографиях выглядят крупнее актуальной Creta. Таким образом, помимо более вместительного заднего ряда сидений, автомобиль, вероятно, получит еще и более объемный багажник (сейчас его объем варьируется от 402 до 433-литров в зависимости от версии).

Новинка Hyundai должна получить полностью перекроенный внешний облик, который выполнят в новом фирменном стиле компании (с оглядкой на концепт-кар Crater).

Hyundai Creta третьего поколения сделают агрессивнее и технологичнее: премьера в 2027 году
Рендер: SRK Designs

Если ориентироваться на неофициальные рендеры, как на изображении выше, новая Creta должна обзавестись многоуровневой решеткой радиатора, пиксельными дневными ходовыми огнями, а также основными блоками фар, интегрированными в нижние края модернизированного бампера.

Пластиковые накладки на колесных арках могут сменить свою форму, а также частично перебраться на двери, а задние фонари получить аналогичный с ДХО светодиодный рисунок.

Новую «Крету» построят на платформе Hyundai K3, которая уже легла в основу свежей генерации кроссовера Kia Seltos.  

В салоне такие кроссоверы должны обзавестись большим центральным сенсорным дисплеем, работающим на базе системы Pleos Connect. Владельцы смогут рассчитывать на вшитый в мультимедийный комплекс помощник Gleo на базе ИИ.

В подкапотном пространстве новой генерации Hyundai Creta, скорее всего, разместится новая мощная подключаемая гибридная силовая установка, которую сейчас готовят для Kia Seltos. В ее основу ляжет 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, уже активно предлагающийся для этой модели, но пока без электрического довеска.

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