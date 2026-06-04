Преемника Volkswagen Taos испытывают с гибридным двигателем

Фото: marcio_nursing/gessnermotors

Компания Volkswagen работает над новым компакт-кроссовером, который позиционируется как преемник популярного «паркетника» Taos. Машина будет постоена на базе проекта A-SUV (платформа MQB 37 или MQB A).

На днях этот «паркетник» запечатлели на дорогах Бразилии, что говорит о продвинутой стадии разработки модели.

Несмотря на плотную маскировку, на передней части автомобиля уже виден воздухозаборник, подтверждающий проведение испытаний гибридного двигателя. Новая силовая установка должна стать ответом Volkswagen на засилье китайских конкурентов, предлагающих современные бензиново-электрические моторы.

По слухам, речь идет о полноценной гибридной системе (HEV) с возможностью использования разных видов топлива (бензина или этанола). Однако это не единственный мотор, который предложат для этой модели.

Ожидается, что новый «паркетник» в стартовых модификациях будет оснащаться 1,5-литровой «наддувной четверкой» TSI Evo2, развивающей мощность около 170 лошадиных сил. С ней Volkswagen сможет сделать начальные комплектации машины более доступными. Кроме нее, по слухам, можно будет рассчитывать также на мягко-гибридную систему, развивающую примерно 150 лошадиных сил.

Рендер: João Kleber Amaral/Autoesporte

Никаких подробностей на тему того, какое имя получит этот вседорожник, пока нет. По одной из версий, машину назовут новым поколением Taos. Автомобиль должен получить прочный и мускулистый внешний вид, но при этом остаться небольшим кроссовером с доступной ценой.

Запуск этой модели в Бразилии намечен на 2028 год. Будет ли этот кроссовер носить статус глобальной модели, пока неясно.

Volkswagen, похоже, готовится серьезно обновить свой подход к компактным кроссоверам, делая ставку на гибридные технологии. Это вполне логичный шаг на фоне стремительного роста китайских брендов, которые активно продвигают бензиново-электрические модели по всему миру.

Интересно, что немцы пока не спешат полностью переходить на электромобили и продолжают искать баланс между традиционными ДВС и гибридными системами. Если проект окажется удачным и получит глобальный статус, со временем такие кроссоверы могут добраться и до России по альтернативным каналам поставок.