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Преемника Volkswagen Taos испытывают с гибридным двигателем

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко

В Бразилии сфотографировали новый секретный компакт-кроссовер VW

Преемника Volkswagen Taos испытывают с гибридным двигателем
Фото: marcio_nursing/gessnermotors

Компания Volkswagen работает над новым компакт-кроссовером, который позиционируется как преемник популярного «паркетника» Taos. Машина будет постоена на базе проекта A-SUV (платформа MQB 37 или MQB A).

На днях этот «паркетник» запечатлели на дорогах Бразилии, что говорит о продвинутой стадии разработки модели.

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Несмотря на плотную маскировку, на передней части автомобиля уже виден воздухозаборник, подтверждающий проведение испытаний гибридного двигателя. Новая силовая установка должна стать ответом Volkswagen на засилье китайских конкурентов, предлагающих современные бензиново-электрические моторы.

По слухам, речь идет о полноценной гибридной системе (HEV) с возможностью использования разных видов топлива (бензина или этанола). Однако это не единственный мотор, который предложат для этой модели.

Ожидается, что новый «паркетник» в стартовых модификациях будет оснащаться 1,5-литровой «наддувной четверкой» TSI Evo2, развивающей мощность около 170 лошадиных сил. С ней Volkswagen сможет сделать начальные комплектации машины более доступными. Кроме нее, по слухам, можно будет рассчитывать также на мягко-гибридную систему, развивающую примерно 150 лошадиных сил.

Преемника Volkswagen Taos испытывают с гибридным двигателем
Рендер: João Kleber Amaral/Autoesporte

Никаких подробностей на тему того, какое имя получит этот вседорожник, пока нет. По одной из версий, машину назовут новым поколением Taos. Автомобиль должен получить прочный и мускулистый внешний вид, но при этом остаться небольшим кроссовером с доступной ценой.

Запуск этой модели в Бразилии намечен на 2028 год. Будет ли этот кроссовер носить статус глобальной модели, пока неясно.

Volkswagen, похоже, готовится серьезно обновить свой подход к компактным кроссоверам, делая ставку на гибридные технологии. Это вполне логичный шаг на фоне стремительного роста китайских брендов, которые активно продвигают бензиново-электрические модели по всему миру.

Интересно, что немцы пока не спешат полностью переходить на электромобили и продолжают искать баланс между традиционными ДВС и гибридными системами. Если проект окажется удачным и получит глобальный статус, со временем такие кроссоверы могут добраться и до России по альтернативным каналам поставок.

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