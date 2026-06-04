Новый футуристичный автомобиль Hyundai Ioniq V впервые запечатлели вживую

Фото: Carnewschina

В конце апреля этого года Hyundai представила новый футуристичный фастбэк Ioniq V, предназначенный для китайского авторынка. Машина разрабатывалась в кооперации с местными поставщиками и будет продаваться исключительно в «Поднебесной».

Спустя более чем месяц новинку «Хендэ» удалось запечатлеть вживую в естественной среде обитания. Машину засняли на парковке рядом с другими недавно собранными автомобилями Ioniq V разных цветов кузова.

Судя по всему, речь пока идет не о серийном, а о предсерийном варианте этой модели. Электрический 4,9-метровый фастбэк выделяется на фоне других моделей Hyundai необычным образом оформленной передней частью кузова и боковинами, напоминающими автомобили из будущего.

Приоритет в дизайне, очевидно, был отдан аэродинамической эффективности и минимизации прерываний поверхности. Безрамочные двери и полускрытые дверные ручки, а также световая балка сзади во всю ширину кузова придают и без того киберпанковой внешности машины дополнительные штрихи.

Фото: Carnewschina

В салоне новые Ioniq V оснастят 27-дюймовым 2-экранным дисплеем, который дополнят проекцией. Амбиентная подсветка будет иметь несколько уровней, подчеркивая цифровую архитектуру интерьера.

Ранее было заявлено, что Ioniq V будет поддерживать как электрические силовые установки, так и гибридные, но не классические, мягкие или подзаряжаемые, а дальнего действия (так называемые EREV). Продавать машину в КНР будут в версиях моторов мощностью 190 и 228 лошадиных сил.

За счет 800-вольтовой архитектуры автомобиль будет поддерживать быструю зарядку.

Ранее стало известно о том, что продажи автомобилей Hyundai в Китае постепенно сокращаются. На этом фоне некоторые эксперты даже начали предполагать, что корейский автопроизводитель может вернуться в Россию официально до конца года, заменив «поднебесный» рынок, где его рыночная доля планомерно сокращается, российским.

Впрочем, в самом «Хендэ» эти слухи пока никак не комментируют, но продолжают патентовать у нас названия своих моделей.

Так, к примеру, в середине мая корейцы оформили товарные знаки Elantra и Mighty, а в марте Blue Drive. По одной из версий, такие «телодвижения» связаны с желанием сохранения репутации бренда и защиты от подделок.

Что касается Hyundai Ioniq V, то в случае с ним наверняка можно сказать лишь одно – такие машины точно появятся в России, учитывая как налажен к нам параллельный импорт из этой страны.