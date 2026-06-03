Показан Honda Civic будущего: агрессивный внешний вид и футуристичный салон

Рендер: AutoYa

Несмотря на то, что официально новое поколение модели Honda Civic пока не анонсировано, в интернете уже судачат на тему того, как этот мировой бестселлер может измениться в сравнении с предшественником. Одна из последних работ, связанных с проектом этой будущей модели, принадлежит перу независимого художника-блогера, ведущего свой канал на YouTube.

Разумеется, брать получившиеся у него изображения за 100-процентную основу дизайна нового Civic не стоит, особенно с учетом того, что такие машины еще даже не выехали на первые дорожные тесты. Однако визуализация является хорошей отправной точкой, намекающей на потенциальные перемены в экстерьере знаменитой модели Honda.

Проект дизайнера с ником «AutoYa» основывается на недавно представленном прототипе Honda под названием Fastback Sedan. Считается, что именно этот концепт является прообразом следующих генераций Civic и даже Accord.

Агрессивная внешность

Рендер: AutoYa

Рендеринг предполагает, что новый «Сивик» получит совершенно иной дизайн передней части кузова с двойной светодиодной подсветкой, узкими фарами и многочисленными ребрами, которые придадут машине более агрессивный внешний вид.

Нижний воздухозаборник в бампере получит новую конфигурацию: центральная горизонтальная планка будет разделять бампер, создавая таким образом место для установки номерного знака.

Среди других ярких элементов оформления будущего Honda Civic выделяются наполовину скрытые в кузове дверные ручки, которые должны обеспечить машине улучшенную аэродинамику и снижение шумов от ветра.

Футуристичный интерьер

Рендер: AutoYa

В то время как экстерьер японского седана будет представлять собой хоть и значительную, но эволюцию нынешнего внешнего вида, интерьер этой модели, по слухам, окажется большим шагом вперед.

На рендере салона нового Civic показана полностью переделанная передняя панель, в которой доминантой является большая цифровая поверхность, объединяющая в себе цифровую «приборку» и тачскрин мультимедийной системы, а также, возможно, даже третий экран, предназначенный для переднего пассажира.

В целом интерьер автомобиля будет выглядеть более футуристичным и технологичным, чем он был ранее.

Насколько эти изображения правдивы?

Ответить на этот вопрос практически невозможно. Honda пока держит проект нового поколения Civic в тайне, поэтому о том, по какому сценарию будет развиваться этот проект с точки зрения дизайна сейчас знает только его высшее руководство. И, разумеется, делиться своими мыслями на этот счет с общественностью до официальной премьеры такого автомобиля оно не намерено.