Создатель гиперкаров Pagani признался в любви к Toyota Alphard

Один из самых известных инженеров в автомобильном мире и основатель компании Pagani Горасио Пагани создает легендарные супер-и гиперкары, которые представляют собой шедевры из углеволокна и титана, способные ехать как болиды Формулы-1. Их мощность под 1000 лошадиных сил и невероятная прижимная сила превращают такие машины в бесценные экземпляры, за которыми охотятся самые богатые люди планеты.

Но, что самое интересное, создатель этих автомобилей предпочитает совсем не их. Его любимой машиной является один большой минивэн Toyota.

Такое шокирующее откровение было сделано во время трек-дня, проведенного блогером и бывшим гонщиком Беном Коллинзом с Горасио Пагани. В ходе него на гоночной трассе испытывался новейший шедевр Pagani Huayra R Evo Roadster (на фото ниже).

Фото: Pagani

Пагани создает автомобили, которые не только выглядят, но и ощущаются как движущиеся скульптуры, черпая вдохновение в подходе Леонардо да Винчи. Кроме того, он называет легендарные исторические спортивные автомобили Lamborghini, Porsche и Jaguar своими главными источниками вдохновения для разработки еще более совершенных машин.

Однако в быту идеальным автомобилем для знаменитого аргентинского инженера и бизнесмена является, как ни странно, Toyota Alphard. Это большой японский минивэн, предназначенный для комфортных семейных поездок. Эту машину Пагани называет «холодильником на колесах», который идеально подходит для поездок на барбекю по выходным и использования в быту.

Что еще забавнее, когда Бен Коллинз невзначай спросил у основателя Pagani, какой заряженный хэтчбек он любит больше всего, ответом был не Lancia Delta Integrale, а Mercedes-Benz A-Class. По словам инженера, в юности, когда он жил в Аргентине, его сильно восхищали автомобили Mercedes, поэтому любовь к ним по-прежнему остается в его сердце.

Ответы Пагани на каверзные вопросы не могут не удивлять, особенно в современном мире, где все, у кого есть такая возможность, бесконечно гонятся за самыми эксклюзивными и быстрыми автомобилями на планете.

Похоже, что пока все одержимы такими машинами, их создатели хотят совершенно иного – автомобилей, которые не бьют рекорды круга на треке, а вместо этого комфортны и удобны в повседневной эксплуатации.