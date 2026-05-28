В Японии назвали Mazda CX-5 одним из самых «ценных» кроссоверов на местном рынке

Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-5 перешел в третье поколение в прошлом году, пережив кардинальные перемены не только во внешнем облике и салоне, но и ряд изменений в технической части.

Накануне состоялась премьера этой модели в Японии, где местная пресса назвала кроссовер одним из самых «ценных» на местном рынке. Журналисты подсчитали, что спустя 5 лет с момента покупки цена CX-5 составляет более 50% от первоначальной, что делает его одним из самых выгодных SUV с точки зрения амортизации даже на фоне таких грандов, как Toyota RAV4, Subaru Forester и Honda ZR-V.

Но насколько эта тенденция сохранится в новом поколении этой модели, которое оказалось заметной переменой в сравнении с двумя предыдущими, покажет лишь время.

Напомним, цены на новую Mazda CX-5 в Японии уже объявлены. Машину собираются продавать на родном для нее рынке в трех комплектациях, за которые будут просить от 3,3 до 4,3-миллионов иен (1,5 – 1,9-миллиона рублей по нынешнему курсу).

Фото: Mazda

Длина CX-5 в третьем поколении составила 4,7-метра. Кроссовер продолжил придерживаться фирменного стиля KODO, но пережил крупные внешние и внутренние изменения. Дизайнеры из Хиросимы перелицевали переднюю часть машины, а также изменили дизайн ее задних фонарей. Единственное, что практически не изменилось, это профиль автомобиля.

Фото: Mazda

В салоне переделка получилась радикальной. «Паркетник» оснастили 10,25-дюймовой цифровой комбинацией приборов, а также 12,9 или 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы в зависимости от выбранной версии. Количество физических кнопок было сведено к минимуму, что позволило сделать салон более просторным.

На первых порах продавать новый CX-5 в Японии будут с 2,5-литровым бензиновым мотором Skyactiv-G, связку которому составит мягко-гибридная система, но в будущем эта модель разживется полноценной подключаемой гибридной технологией, которую называют Skyactiv-Z. Создание собственного PHEV-агрегата «Мазды» идет полным ходом.

Ожидается, что такой мотор появится в 2027 году и сначала дебютирует именно в третьем поколении CX-5, после чего «перекочует» на другие модели японского автопроизводителя.