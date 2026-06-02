Audi Q7 третьего поколения почти готов к официальной премьере

Audi Q7 вошел в модельную линейку ингольштадтского автопроизводителя еще в 2005 году. В его основу лег прототип Pikes Peak Quattro образца двухлетней давности. Сейчас этот кроссовер пребывает во второй по счету генерации, которая была представлена в 2014 году и с тех пор дважды переживала рестайлинг.

На момент премьеры первого Q7 все относились к этой модели с долей скепсиса. В те времена бренд с четырьмя кольцами ассоциировался с большими седанами и практичными универсалами, поэтому большой вседорожник поначалу не был воспринят всерьез. Но время расставило все на свои места, и теперь эта одна из ключевых моделей в линейке Audi, которая продается огромными тиражами по всему миру.

Подробностей о третьем поколении Q7 пока не так много, как хотелось бы, но они есть. По предварительным данным, немецкие дизайнеры выбрали для этого вседорожника более выразительный вариант кузова, который отличится более четкими линиями и ярко выраженной передней частью. Их целью было придание большому SUV более спортивного вида с сохранением элегантности.

Ожидается, что оформление передней части и кормы нового «Ку седьмого» будет напоминать то, что все могли видеть в новом Audi Q3, с раздельными «хищными» фарами и широкой решеткой радиатора.

Как ни странно, в Audi не планируют менять габариты машины. Длина нового Q7 может остаться близкой к нынешней, которая составляет 5,05-метра. Это связано с использованием прежней платформы.

Внутри новый Q7 может оказаться идентичным будущему флагману Audi Q9, который станет самым крупным представителем SUV-гаммы немецкого автопроизводителя. В салоне машины можно будет рассчитывать на премиальные материалы отделки, большие экраны мультимедийной системы, цифровой комбинации приборов и отдельного тачскрина переднего пассажира.

Инженеры Audi разрабатывают шасси кроссовера таким образом, чтобы он одинаково хорошо чувствовал себя как в дальних поездках на высоких скоростях, так и на извилистых проселочных дорогах, за счет перенастроенного шасси.

Под капотом кроссовера все ждут современных подключаемых гибридных силовых установок (на базе 3-литрового V6), а также новейшей версии 3-литрового «дизеля».

Премьера нового Audi Q7 состоится в ближайшие месяцы. Конкурировать машине, как и прежде, предстоит с BMW X5 и другими представителями этого сегмента.