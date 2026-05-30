Lada Samara глазами немцев: в Европе вспомнили историю легендарного российского автомобиля

Фото: Lada

Lada Samara остается одним из тех автомобилей, которые навсегда вписаны в историю отечественного автопрома. Причем так считают не только в России, но и за рубежом.

Накануне на немецком портале «Motor1» вышла статья, посвященная Lada Samara. В ней европейские журналисты вспомнили историю этой модели, а также напомнили, что такие машины едва не стали одним из действующих лиц знаменитой раллийной серии группы «B».

История «Самары» напрямую связана с моделью ВАЗ-2109, которая появилась на свет в середине 80-х. Машина представляла собой переднеприводный хэтчбек, который стал заметным шагом вперед в сравнении со всем, что «АвтоВАЗ» делал раньше – в частности, с моделями, созданными на базе Fiat 124.

Автомобиль был оснащен поперечно расположенным двигателем, обладал современной конструкцией шасси, 5-ступенчатой МКПП и продуманной аэродинамикой с коэффициентом лобового сопротивления 0,36 (очень низкий показатель для тех лет).

Фото: Lada

На первых порах машина комплектовалась тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,1, 1,3- и 1,5-литра мощностью 55, 65 и 75 «сил» соответственно. Все они имели простую конструкцию, но обладали головкой блока цилиндров, которая создавалась в кооперации с немецким Porsche.

Первоначально на внутреннем рынке автомобиль называли «Спутник», но для экспорта для него выбрали имя Samara. Немецкие журналисты напоминают своим читателям, что уже с 1986 года (спустя 2 года с начала производства) машина добралась до Западной Европы, где благодаря своей невысокой цене пользовалась хорошим спросом со стороны местных покупателей.

В итоге «Самаре» удалось пережить даже распад СССР. Эта модель покинула конвейер только в 2013 году после почти 30 лет производства.

Мало кто знает, но эта Lada могла стать частью мирового автоспорта. На базе Samara разрабатывался проект EVA, который задумывался как раллийный прототип для гонок группы «B». Построенный на трубчатой пространственной раме автомобиль с дизайном оригинальной модели комплектовали турбомотором мощностью примерно 300 лошадиных сил.

Вот только Lada опоздала. К моменту, когда прототип был создан и готов к участию в гонках, группу «B» признали слишком опасной и закрыли этот проект. Впрочем, техническое наследие EVA сохранилось и было задействовано в более поздних гоночных проектах, таких как «Samara T3», принявшей участие в ралли Париж-Дакар.

В общем, в свое время Samara стала настоящим технологическим прорывом для «АвтоВАЗа», а интерес к ней в Европе сохраняется даже спустя много лет после ухода с конвейера. Поэтому неудивительно, что для многих россиян и даже европейцев Samara до сих пор остается одной из самых знаковых Lada в истории.