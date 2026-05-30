Дизайнеры рассекретили брутальный дизайн нового Hyundai Tucson на первых рендерах

Семилетний цикл – классический период пребывания автомобиля в одном поколении в сегменте C-класса. Hyundai Tucson максимально приблизился к сроку, когда ему понадобится смена генерации.

Актуальный «паркетник», зарекомендовавший себя как один из бестселлеров Hyundai во всем мире, передаст эстафету своему преемнику пятого поколения (NX5), который, как ожидается, будет сильно отличаться от четвертой генерации не только внешне, но и технически.

Французский портал «Auto-Moto» усилиями своего штатного дизайнера Жюльена Жодри опубликовал первые рендеры нового Tucson. В основе этих изображений лежат шпионские фото прототипов этой модели, обкатываемых на дорогах общего пользования.

Рендер: Auto-Moto/Julien Jodry

По мнению европейских журналистов, кроссовер будет следовать современному стилю корейской марки «Искусство стали» и черпать вдохновение в оформлении концепт-кара Crater, премьера которого состоялась на автосалоне в США осенью прошлого года.

Кроссовер может унаследовать у прототипа световую полосу, подчеркивающую широкий капот, который плавно перетекает в крылья, а также трапециевидные расширители колесных арок и вертикальные светодиодные полосы спереди и сзади.

На рендерах хорошо видны скрытые дверные ручки, которые ранее были прерогативой исключительно электрических моделей Hyundai, но теперь, похоже, будут применяться и в автомобилях с ДВС.

В салоне Tucson пятой генерации может появиться новая компоновка передней панели. Цифровая комбинация приборов, расположенная прямо за рулем, уйдет в прошлое. Ее заменит небольшой экран рядом с лобовым стеклом, отображающий только самую важную информацию для водителя. Основные функции будут вшиты в мультимедийную систему и ее большой планшетный дисплей, расположенный на центральной консоли.

Измененим внутри кроссовера также подвергнутся рулевое колесо, центральный тоннель, сиденья и дверные карты.

Под капотом Tucson и вовсе назревает революция. Если верить слухам, актуальная платформа N3 будет заменена на новую архитектуру, которая позволит оснастить машину гибридной системой TMED второй генерации.

За счет новой «тележки» размеры кузова «паркетника», конкурирующего с Toyota RAV4, Kia Sportage, Mazda CX-5 и другими, увеличатся. Ожидается, что длина достигнет 4,6-метра (+0,89-метра к предшественнику).

Кроме того, есть информация о том, что Hyundai выпустит «заряженную» модификацию Tucson с литерой «N», которая будет обладать мощностью порядка 300 лошадиных сил. Полностью электрической модификации у этой модели не будет.

Премьера кроссовера запланирована на осень этого года, а его продажи начнутся ориентировочно в 2027-м.

Похоже, Hyundai готовит для Tucson одну из самых масштабных модернизаций за всю историю модели. Новый кроссовер должен стать технологичнее, просторнее и заметно агрессивнее внешне, сохранив при этом ставку на гибридные силовые установки. Для России эта модель тоже остается важной, поскольку даже после ухода бренда новые Tucson продолжают активно завозить по параллельному импорту, и они по-прежнему пользуются высоким спросом на вторичном рынке.