Toyota отзывает 43 тысячи автомобилей в Японии из-за неисправности «приборки»: среди них есть Land Cruiser

Автомобили Toyota считаются очень надежными, но даже они не застрахованы от определенных дефектов, которые впоследствии обнаруживаются в ходе их эксплуатации.

Недавно одну из таких проблем обнаружили в Японии, где тут же объявили отзывную кампанию в отношении свыше 43 тысяч автомобилей. В числе моделей, которые попали под сервисную акцию, оказались бестселлеры местного рынка, такие как Toyota Land Cruiser 250, Crown, а также Lexus UX и GX.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма выпустило бюллетень, в котором говорится, что из-за ошибок в программировании цифровой комбинации приборов в отдельных автомобилях Toyota и Lexus может произойти сбой. Экраны перестают отображать картинку, а предупреждающие и другие индикаторные лампы могут оказаться невидимыми.

На сегодняшний день зафиксировано порядка 79 случаев этой неисправности, ни в одном из них дефект не привел к аварии.

Несмотря на это «Тойотой» был объявлен отзыв, в котором говорится, что он затронет 20 тысяч 759 автомобилей Land Cruiser 250, 13 тысяч 744 машин Crown, 58 хэтчбеков Mirai, а также 8 тысяч 407 штук кроссоверов Lexus UX300h, 211 единиц Lexus UX300es и 121 автомобиль Lexus GX550. В общей сложности под ремонт попадет 43 тысячи 300 автомобилей. Все они были выпущены для местного, японского рынка.

Toyota оповестит всех владельцев отозванных машин о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр, где сотрудники автосалонов обновят ПО цифровых приборных панелей.

Эта история лишний раз показывает, что даже самые надежные автомобили не застрахованы от программных ошибок. В данном случае проблему удалось выявить до того, как она привела к серьезным последствиям, а устранить ее можно обычным обновлением программного обеспечения.

Для российских владельцев таких машин новость тоже может быть полезной, поскольку многие Toyota и Lexus последних лет попадают в страну по параллельному импорту именно с японского рынка.