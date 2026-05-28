Ford Focus нового поколения показали в форм-факторе компакт-кроссовера

Текст: Алексей Шмидт

Ford может воспользоваться своим знаменитым именем для проекта преемника Kuga

Рендер: Auto Express

Ford Focus был снят с конвейера в ноябре 2025 года спустя 27 лет выпуска, большая часть из которых была успешной. Но, как оказалось, это совсем не конец эпохи этой модели, а лишь начало. По данным британского журнала «Auto Express», в новом поколении «Фокус» распрощается с легковым кузовом и переберется в сегмент кроссоверов.

Машина C-сегмента, который больше не в моде, может возродиться в виде компактного SUV, способного оказаться преемником знаменитого «паркетника» Kuga.

Как пишут наши британские коллеги, идея Ford состоит в том, чтобы выпустить сменщика уходящего на покой Kuga, но дополнить эту модель известным именем. В случае, если проект получит «зеленый свет», длина автомобиля может составить порядка 4,5-метров, а дизайн машины будет частично напоминать оригинальный Focus, но с увеличенным дорожным просветом и в новом форм-факторе для этой модели.

Судя по рендеру, недавно опубликованному в интернете (заглавное фото), кроссовер Focus может получить раздельные фары, мускулистые линии кузова, а также футуристичные колесные диски и защитный пластиковый обвес на колесных арках и дверях.

О том, какие моторы могут лечь в основу этой модели, инсайдеры умалчивают. Но, скорее всего, новый Focus продолжат оснащать гибридными силовыми установками. Возможно, даже в подключаемой PHEV-модификации.

Машина будет построена на новой платформе и появится на свет ближе к концу 2029 года, что позволит Ford охватить как можно больше сегментов рынка в рамках его экспансии. В общей сложности в течение 4 лет американский автопроизводитель планирует выпустить сразу пять новинок, в число которых входит также новая генерация Fiesta.

В самой Ford пока не подтверждают, но и полностью не опровергают слухи о планах по возрождению имени Focus в виде компакт-кроссовера. Но если такой автомобиль выйдет в продажу, то ему предстоит побороться за покупателей в одном из самых высококонкурентных сегментов рынка, схлестнувшись с такими мировыми бестселлерами, как Toyota RAV4, Kia Sportage, VW Tiguan, Mazda CX-5 и другими. 

