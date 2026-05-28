Опубликованы независимые рендеры хэтчбека Mazda 2 следующей генерации

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Спрос на компактные легковые автомобили сокращается по всему миру. Теперь покупателям нужны исключительно кроссоверы, но Mazda, похоже, это не интересует. Осенью прошлого года компания представила концепт-кар Vision X-Compact, который считается преемником актуальной Mazda 2 – автомобиля, который, как считалось ранее, покинет конвейер в ближайшие годы.

В самой «Мазде» не делали заявлений на тему того, что у представленного более полугода назад шоу-кара будет серийное воплощение, однако в этом уверены японские СМИ, которые создали на базе прототипа Vision X-Compact независимые рендеры серийной версии новой «двойки».

Получившаяся на визуализации машина повторяет форму кузова концепт-кара, а также заимствует у него некоторые элементы в оформлении «передка». Так, к примеру, хэтчбек на рендерах оснащен характерными бумерангообразными дневными ходовыми огнями, которые обрамляют круглые блоки основных фар.

При этом вместо заглушки решетки радиатора, которая была у прототипа Vision X-Compact, гипотетически возможная товарная версия Mazda 2 нового поколения щеголяет небольшой прорезью для поступления воздуха в двигатель для его охлаждения. Дополняет эту деталь крупный воздухозаборник в нижней части бампера, а также две, вероятно, декоративные прорези по его краям.

Машине на рендерах также достался кроссоверный обвес на колесных арках и порогах, но на этот раз речь идет о матовом пластике, а не о глянцевом, который применялся в прототипе прошлогодней давности.

Никакие технические подробности о новой «двойке» пока не приводятся, но, скорее всего, такие машины, если они действительно появятся в продаже, будут оснащены гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового бензинового мотора и 8-скоростной автоматической коробки передач. О том, что Mazda 2 в новом поколении превратится в чистый электромобиль, речи не идет.

Похоже, Mazda хочет сделать новую «двойку» заметно эмоциональнее и агрессивнее внешне, сохранив при этом компактный формат городского автомобиля. Но насколько такие хэтчбеки окажутся популярны в условиях, когда спрос на них планомерно падает, покажет лишь время.

Это уже не первый раз, когда новую Mazda 2 показывают на спекулятивных рендерах. Несколько недель назад в интернете появились изображения этой модели, подготовленные цифровым художником с ником «Theottle», который изобразил машину с оглядкой на дизайн кроссовера-бестселлера бренда CX-5.