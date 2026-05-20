В сети опубликовали рендеры хэтчбека Mazda 2 следующего поколения

Цифровые художники представили серию рендеров следующего поколения Mazda 2 – самого бюджетного автомобиля в линейке автопроизводителя из Хиросимы.

Маленький хэтчбек Mazda 2 появился в Японии еще в начале 2000-х годов. Первоначально машина опиралась на платформу Ford Fiesta, но впоследствии отошла от этой «тележки» в пользу собственной архитектуры.

Весной этого года руководство компании подтвердило, что у «двойки» будет преемник. Продавать машину, как и прежде, собираются лишь на некоторых рынках, но ее разработка идет полным ходом.

Скорее всего, в основу такого автомобиля ляжет концепт-кар Vision X-Compact, представленный на автосалоне в Токио в 2025 году. С этим мнением согласен независимый художник «Theottle», опубликовавший первые рендеры такого автомобиля.

Рендер: Theottle

Автор изображений воспользовался форм-фактором прототипа и воссоздал на его базе кузов серийной Mazda 2.

Машина унаследовала у шоу-кара покатый «дутый» багажник в стиле фастбэка и глянцевые пластиковые накладки на колесных арках, но получила собственное оформление «передка» с узкими фарами, не похожими на те, что ставятся в кроссовер CX-5 третьего поколения, а также полукруглые фонари.

Рендер: Theottle

Интерьер новой «Мазды 2» на рендерах не показали, но если опираться на салон концепта, товарная машина должна обзавестись круглой цифровой комбинацией приборов, а также отказаться от традиционного экрана мультимедийной системы на центральной консоли. Вместо него, по слухам, разместится специальный универсальный держатель для смартфонов.

Агрегатные новшества модели не раскрываются. Актуальная «двойка» продается как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Ассистируют им 6-скоростная механическая коробка передач или «автомат». Есть у этой модели также гибридная модификация и даже вариант с системой полного привода.

Завершить разработку новой модели в Хиросиме собираются не раньше 2027 года.

Mazda, похоже, не собирается отказываться от компактных хэтчбеков, несмотря на мировой тренд на кроссоверы. Судя по рендерам, новая Mazda 2 может стать одной из самых стильных моделей в своем классе, сохранив фирменный акцент бренда на дизайне и удовольствии от вождения.

В России подобные компактные автомобили сейчас практически исчезли с рынка, поэтому появление новой Mazda 2 наверняка вызвало бы интерес у любителей небольших, но качественных японских машин.