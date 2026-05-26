В России начали продавать американские внедорожники Lincoln Navigator для конкуренции с BMW X7 и Lexus LX

Фото: Lincoln

Российские автомобильные дилеры и крупные импортеры начали поставки роскошного американского внедорожника Lincoln Navigator. Новинка, призванная составить прямую альтернативу дефицитным BMW X7 и Lexus LX, ввозится в страну по схеме параллельного импорта. Что она из себя представляет – в нашем материале.

На американские полноразмерные внедорожники на российском рынке никогда не было массового спроса, как например на те же BMW X7 или Lexus LX, но у таких машин есть небольшая база поклонников, для которых такие машины продолжают везти из Штатов.

Недавно это подтвердили несколько крупных дилеров в Новосибирске и Москве, которые выставили на продажу сразу три новых Lincoln Navigator.

Все машины обладают одинаковым агрегатным оснащением, в которое входит могучий 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 EcoBoost, развивающий мощность до 440 лошадиных сил и 692 Нм момента, что уже на этапе просмотра таких объявлений намекает на запредельные пошлины и ставки утильсбора. В качестве трансмиссии такие внедорожники задействуют 10-скоростной «автомат», привод – полный.

Фото: Lincoln

Длина новых «Навигаторов» составляет 5,3-метра, а расстояние между осями достигает 3,1-метра. Дорожный просвет равен без малого 23 сантиметрам. При этом у машины есть версия L, которая еще крупнее (с длиной в 5,6-метра и колесной базой в 3,3-метра). В России продаются оба варианта этого внедорожника. Это автомобили в богатых комплектациях: Reserve with Jet Appearance Package и Вlасk Lаbеl, что также сильно сказывается на их итоговой цене при ввозе в РФ.

Фото: Lincoln

Наиболее «доступным» предложением нового Lincoln Navigator 2026 года выпуска без пробега является внедорожник в стандартной версии, за которую просят 15 миллионов 900 тысяч рублей. «Растянутые» L-варианты этой модели стоят еще дороже. Цены на них доходят до 18 миллионов 251 тысячи рублей, но сильно зависят от итогового курса валют на момент подписания договора с заказчиком.

Несмотря на огромные цены и высокие пошлины, спрос на большие американские внедорожники в России полностью не исчез. Lincoln Navigator остается редкой, но очень статусной альтернативой привычным BMW X7 и Lexus LX, особенно для тех, кому нравятся максимально просторные и комфортные SUV.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит в России большой семейный кроссовер Ford Edge, который обладает 5-метровой длиной и вместительным 7-местным салоном.