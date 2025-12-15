ДомойАвтоновости сегодняВнедорожник-любимец рыболовов и охотников сменит поколение в 2026 году

Внедорожник-любимец рыболовов и охотников сменит поколение в 2026 году

Текст: Михаил Романченко
Нынешнее поколение Toyota Fortuner, который очень ценится в среде рыбаков и охотников России за свою неприхотливость, относительно доступную цену и внедорожные качества, в строю с далекого 2015 года. Пять лет назад эта модель прошла через рестайлинг, поэтому жизненный цикл «Форчунера» в нынешнем виде подходит к концу. 

По информации индийской автомобильной прессы, новая генерация Toyota Fortuner уже на подходе. Машина должна дебютировать в 2026 году. Как и прежде, внедорожник будет базироваться на платформе IMV, которая роднит его с пикапом Hilux. 

«Тележка» пройдет через небольшую модернизацию и будет адаптирована под доработанный 2,8-литровый турбодизель 1GD-FTV мощностью чуть выше 200 лошадиных сил.

Новое поколение Toyota Fortuner (неофициальный рендер)

Если верить рендерам издания «Top Gear», новый Fortuner унаследует у свежего Toyota Hilux не только архитектуру, но и внешность.

Основные изменения сосредоточатся в передней и задней частях кузова. Внедорожник должен примерить другие фары с необычными ответвлениями ниже, решетку радиатора, окрашенную в цвет кузова, другие бамперы и новый сквозной блок задних фонарей.

Новое поколение Toyota Fortuner (неофициальный рендер)

Больших перемен профиля машины не ждут, но, скорее всего, машина получит более выраженный и оквадраченный пластиковый обвес на колесных арках, защищающий его от царапин.

Официальный анонс новой генерации Toyota Fortuner, скорее всего, произойдет уже в начале следующего года.

Фото:Andrew Guerrero/Top Gear Philippines

