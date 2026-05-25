ECD разработала рестмод Range Rover Classic мощностью 800 л.с. за 25 млн рублей

Компания ECD Auto Design представила обновленную версию рестмода внедорожника Range Rover Classic мощностью 800 лошадиных сил. Машина обзавелась опциями комфорта, но при этом сохранила свой стиль.

Проект носит имя Beltown. Его авторы (фирма ECD) из США специализируются на реставрации и переосмыслении исторических моделей как Land Rover, так и Jaguar.

Главной особенностью этого рестмода стал обновленный двигатель – 6,2-литровый V8 с турбонаддувом, выдающий 800 лошадиных сил мощности. Ассистирует ему 6-скоростной «автомат».

Внешне внедорожник сохранил классический силуэт оригинального Range Rover, однако получил полностью переработанный кузов с современными элементами. Окраска кузова в цвет Aspen Silver напоминает исторические цвета британской марки, а обвес Brooklands, 18-дюймовые колеса и глянцевые черные детали придают машине еще больше стиля.

На переделке двигателя и внешнего облика в ECD не остановились. В пару к новому 800-сильному мотору V8 предусмотрели кастомную пневмоподвеску, которую дополняют высокоэффективные тормозные механизмы фирмы Brembo.

В салоне Beltown сохраняет классический стиль 80-х. Авторы рестмода использовали кожу Porsche Nappa темно-серого цвета, декоративные деревянные вставки, сиденья Recaro и приборы в ретро-стиле с хромированными элементами.

Создание каждого из таких автомобилей – крайне непростая задача, на которую уходит порядка 2 тысяч 200 часов работы. Все машины строятся по индивидуальному заказу, что не может не влиять на их итоговую цену.

Так, например, стоимость обновленного рестмода Beltown превышает 300 тысяч евро. При пересчете на российскую валюту это около 25 миллионов рублей.