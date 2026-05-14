Культовый внедорожник Mitsubishi возвращается: раскрыты сроки премьеры нового Pajero

Mitsubishi Pajero нового поколения (компьютерный рендер)

Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero готовится к возрождению. Ранее руководство автопроизводителя подтверждало запуск этой модели в 2026 году, но когда конкретно стоит ждать машину, информации не было.

Накануне японские СМИ сообщили, что головной офис компании уведомил дилеров о точных сроках запуска нового Pajero. Оказалось, что внедорожник дебютирует в третьем квартале.

Согласно информации, полученной прессой от японских автосалонов Mitsubishi, презентация машины намечена на август-сентябрь, но прием предварительных заказов начнется гораздо раньше (в ближайшие месяцы).

Поставки покупателям начнутся в декабре 2026 года. На большинстве рынков автомобиль продолжит использовать прежнее название Pajero, но в Великобритании возродится имя Shogun.

Что касается североамериканского рынка, то на нем внедорожник может вернуться в строй под именем Montero.

Напомним, новая генерация Pajero была разработана полностью собственными силами инженеров Mitsubishi. Ожидается, что автомобиль будет построен на рамном шасси пикапа L200, которое обеспечит ему превосходные внедорожные характеристики.

Габариты кузова, как ожидается, окажутся аналогичными пикапу Triton GRS: длина составит 5360 мм, ширина 1930 мм, а высота 1815 мм при колесной базе в 3130 мм.

Под капотом нового «Паджеро» должен разместиться 2,4-литровый турбодизельный мотор пикапа L200 свежего поколения, выдающий 204 лошадиные силы мощности. Также не исключен вариант с подключаемой гибридной системой (PHEV), которая значительно улучшит топливную экономичность модели.

Ожидается, что новый «Паджеро» будет обладать фирменным дизайном Mitsubishi, включающим в себя большую радиаторную решетку, Y-образные дневные ходовые огни, ставшие прерогативой кроссоверов Xforce и Destinator, а также массивные бамперы, которые придадут внешнему облику внедорожника брутальный стиль.