Lexus выпустит новый NX: кроссовер поменяется, но не сильно

Рестайлинговый Lexus NX (рендеринг)

Один из самых продаваемых кроссоверов Lexus (модель NX) готовится к плановому обновлению в середине жизненного цикла. Недавно на дорогах впервые были замечены тестовые экземпляры таких машин, отличающиеся новым дизайном экстерьера. Взяв их снимки за основу независимый художник с ником «AutoYa» продемонстрировал потенциальные изменения во внешности компакт-кроссовера.

Ожидается, что с точки зрения дизайна новый NX не будет напрямую повторять стиль старшего брата RX. На получившихся рендерах премиальный японский вседорожник примерил существенно переработанную переднюю часть кузова с цельной декоративной панелью, соединяющей фары с двух сторон.

Дизайн головной оптики также изменился: она может получить двухслойную конструкцию, а решетка радиатора может оказаться крупнее и разместиться немного ниже предшественницы.

Задняя часть рестайлингового NX, по слухам, удивит рядом небольших изменений в бампере и расположении задних фонарей, но существенной переделки кормы ждать не стоит.

А вот внутри популярного кроссовера Lexus могут произойти крупные перемены. Так, к примеру, машине с большой долей вероятности будет положена новая мультимедийная система на базе новейшей бортовой системы Arene OS. Она обеспечит информационно-развлекательному кластеру автомобиля более быстрый отклик на прикосновение, а также позволит обновлять приложения по беспроводной сети.

Системы безопасности доработают за счет технологии Safety Sense+ 4.0, которая дополнительно включит в себя систему предупреждения о пеперечном движении сзади и систему экстренного торможения при ДТП, а также помощника при движении в пробках и технологию подруливания задних колес DRS.

По информации инсайдеров, реформенные Lexus NX для японского авторынка будут оснащаться 2,5-литровым гибридным двигателем, 2,4-литровым турбированным двигателем и 2,5-литровым подключаемым гибридом.

Дебют кроссовера на родине ждут этой осенью. Впоследствии машина выйдет за пределы «Страны восходящего солнца», но, скорее всего, это произойдет не раньше 2027 года.