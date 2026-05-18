У Nissan Murano появится праворульная версия

Фото: Nissan

В последнее время из-за пошлин Трампа японский рынок начал импортировать большое количество автомобилей американского производства. В их число в следующем году должен войти кроссовер Nissan Murano, который сейчас продается в Штатах, где располагается на ступеньку выше модели Rogue (X-Trail).

На днях японские СМИ раскрыли для местных читателей об этой модели подробности, пообещав, что машина преподнесет ряд сюрпризов.

Ожидается, что она получит в оснащение новейшую гибридную силовую установку третьей генерации, которая прославилась своими высокопроизводительными характеристиками и выдающейся топливной экономичностью.

Кроме того, у японского «Мурано» точно будет внедорожная модификация Rock Creek, которую недавно анонсировали в том числе для свежего минивэна Nissan Serena.

Фото: Nissan

Несмотря на то, что речь будет идти об импортированном кроссовере, специально для японского рынка его сделают праворульным (в США Murano продается с левосторонним расположением рулевой колонки). Однако с учетом того, что 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор, используемый в этой модели, больше не подходит под правила для североамериканского рынка, в Японии, как и в Штатах, продавать машину будут с системой e-Power третьей генерации.

Совершенно новое, четвертое поколение Nissan Murano, представленное осенью 2024 года, отличается от своего предшественника новым дизайном снаружи и внутри.

Машина получила современные экстерьерные и интерьерные решения, в том числе многоуровневую головную оптику и два изогнутых 12,3-дюймовых экрана внутри. Материалы отделки были значительно улучшены, а сам кроссовер из-за доработок заметно подорожал к предшественнику.

Фото: Nissan

На фоне возвращения интереса к японским автомобилям в России новость о новом Nissan Murano может вызвать дополнительное внимание и у наших покупателей. Особенно учитывая, что современные модели Nissan с системой e-Power потенциально выглядят интересной альтернативой привычным китайским кроссоверам – как по технологиям, так и по уровню комфорта.

Если такие Murano со временем начнут попадать в РФ по параллельному импорту, спрос на них наверняка окажется высоким, особенно если они окажутся дешевле тех, что сейчас ввозят к нам с Штатов.