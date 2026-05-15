Один из самых надежных моторов Toyota (2ZR-FE) сгорел из-за детали, которая стоит дешевле 100 рублей

Мотор 2ZR-FE от Toyota (скриншот с YouTube)

Двигатели Toyota известны тем, что ломаются крайне редко. Одним из таких агрегатов считается мотор 2ZR-FE, который наряду с другими способен удивлять своими огромными пробегами. Да, у него есть определенные огрехи, но это все еще надежный компактный ДВС, который даже при не самом идеальном техническом обслуживании может служить очень долго.

Toyota использовала 2ZR в широком списке своих моделей, включая Corolla. Именно с нее блогерами с канала «I Do Cars» был снят двигатель, который, как оказалось, вышел из строя из-за детали, стоящей буквально копейки.

По словам владельца автомобиля, в котором сгорел двигатель, после его взрыва в блоке цилиндров образовалось две дыры, из одной из которых торчал шатун. Эксперты-сервисмены быстро нашли причину разрушения мотора. И она оказалась поистине шокирующей.

Еще до того, как углубиться в осмотр масляного фильтра, блогеры обнаружили поврежденное уплотнительное кольцо в блоке за корпусом масляного фильтра. Такое же кольцо в неидеальном состоянии нашлось в самом корпусе маслонасоса.

Эти два уплотнительных кольца, вероятно, и вызвали значительное снижение давления масла в двигателе. Из-за недостаточного давления масла подшипники шатунов перегрелись, износились и в конечном итоге вышли из строя. Это привело к тому, что поршень разбил головку блока цилиндров. В итоге детали, стоимость которых составляет менее 100 рублей, стали причиной фатальной поломки.

По одной из версий, уплотнительные кольца были неправильно установлены или повреждены во время планового обслуживания двигателя в стороннем сервисе, однако доказать это уже не представляется возможным. Теперь владельцу Corolla предстоит дорогостоящий ремонт мотора, либо его замена на новый.