Toyota Celica нового поколения получит смелый дизайн и продвинутую «начинку»

Toyota Celica нового поколения (компьютерный рендер)

Toyota Celica новой генерации находится в разработке. И это уже не спекуляции в СМИ, а подтвержденная японским автопроизводителем информация. Ожидается, что такие машины будут отличаться смелым дизайном, а также продвинутым оснащением. А премьера модели состоится уже менее чем через два года.

На рендерных изображениях, распространенных в интернете японским порталом «Goo-Net», новая Celica выглядит как настоящий спортивный автомобиль с узкими агрессивными фарами, крупным воздухозаборником в нижней части бампера, а также небольшими воздухоприемниками в капоте.

Машина сохраняет 3-дверную компоновку спорткупе, обладает рельефными задними крыльями, а также крупным антикрылом, установленным на крышке багажника.

Основой для разработки автомобиля станет концепт-кар GR Yaris M, который сейчас активно участвует в гонках серии Super Taikyu. Это гоночный болид, созданный на базе GR Yaris, но с двигателем, расположенным по центру. Он служит не только в качестве гоночного автомобиля, но и как полигон для разработки деталей для будущих спорткаров «Тойоты».

Ожидается, что приводить в движение новую «Селику» будет недавно разработанный 2-литровый рядный 4-цилиндровый турбомотор. Ему предстоит сочетаться с усовершенствованной системой полного привода GR-Four, обеспечивающей высокий уровень баланса между спортивными характеристиками и внедорожными возможностями.

По слухам, та же самая платформа, на которой строят следующую Celica, выступит в качестве «тележки» для другого нового спорткара компании – возрожденного спорткупе MR2. Если эти сведения подтвердятся, то машины окажутся родственными моделями.