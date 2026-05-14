Новый BMW X7 предлагает готовить кошельки: представлены концепт-арты его дизайна

Новый BMW X7 (компьютерный рендеринг)

Кроссовер BMW X7 появился в портфолио мюнхенского автопроизводителя еще в 2017 году. Сначала это был концепт-кар, но затем ему удалось трансформироваться в товарный автомобиль. Весной 2022-го года «Икс седьмой» был обновлен, а теперь идет подготовка к премьере его нового поколения.

Во второй генерации самый крупный на данный момент вседорожник баварцев должен удивить рядом небольших изменений в дизайне, которые будут вдохновлены представленным в апреле обновленным седаном 7-Series.

Общий стиль кроссовера должен остаться прежним, но поменяться в деталях. Так, к примеру, согласно спекулятивным концепт-артам, опубликованным в Сети, машине полностью перелицуют переднюю часть кузова, изменив дизайн решетки радиатора, основного блока фар и горизонтальных линий дневных ходовых огней.

Боковины кузова избавятся от выштамповок и дверных ручек, которые переедут на подоконную линию и будут выполнены в виде электронных крючков.

Корму кроссовера на рендерах не показали, но, скорее всего, сзади флагманский кроссовер BMW обзаведется крупными горизонтальными блоками фонарей.

Интерьер нового X7 должен принять мультимедийную систему iDrive с длинным узким панорамным экраном, проходящим вдоль всего основания лобового стекла. Руль получит четыре спицы, а с пассажирской стороны появится отдельный 14,9-дюймовый дисплей, как в новой 7-Series.

Мультимедийная система BMW iDrive

Размеры кроссовера, скорее всего, останутся прежними. Нынешний «Икс седьмой» растянулся в длину почти на 5,2-метра.

Агрегатная линейка машины сейчас засекречена, но силовые установки будут разнообразными, включая традиционные двигатели внутреннего сгорания, подключаемые гибриды и полностью электрические моторы.

В электрическом варианте iX7 максимальная отдача кроссовера может достигнуть отметки в 800 лошадиных сил.

С переходом в новое поколение кроссовер должен подорожать по сравнению с предшественником, но насколько станет известно только после его премьеры, намеченной на начало 2027 года.