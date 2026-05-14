Багажник Toyota RAV4 сделают открытым: пикап-версия кроссовера близка к реализации

Toyota RAV4 пикап (компьютерный рендер)

Согласно последним сообщениям из США, Toyota может выпустить версию RAV4 с большим багажником. Речь идет о крупной трансформации этой популярной SUV-модели в легковой пикап, который в теории, мог бы составить конкуренцию моделям Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz.

Спекуляции на тему того, что такой автомобиль может появиться в продаже, появились еще несколько лет назад, а теперь, несколько руководителей высшего звена Toyota намекнули на потенциальное развитие этого проекта.

По данным «Autonews», Toyota готовится нанести удар по легковому сегменту пикапов, где представлены автомобили с несущим кузовом. На такое развитие событий намекнул гендиректор североамериканского офиса компании Тецуо Огава, заявивший, что пикап на базе RAV4 является для автопроизводителя возможностью и его очень ждут дилеры, а на сами такие машины отмечается высокий спрос.

По словам топ-менеджера «Тойоты», несмотря на просьбы местных автосалонов компании подготовить такой автомобиль как можно быстрее, на его разработку уйдет время.

Если проект действительно находится в процессе реализации, то машина станет глобальным ответвлением от всего того, что делала компания в сегменте пикапов до этого. RAV4 с открытым грузовым багажником окажется полной противоположностью не только Hilux, построенного на раме, но и других утилитарных моделей Toyota, предоставленных в этой категории.

Учитывая родство с кроссовером «РАВ4» шестого поколения, машина может унаследовать у него не только внешний облик (как на рендере Theottle) в заголовке этой статьи, но и техническую часть. К примеру, оказавшись подключаемым гибридом (PHEV). Максимальная мощность этой бензиново-электрической системы в «паркетнике» Toyota составляет до 329 лошадиных сил.