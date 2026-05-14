Младший брат Land Cruiser: внедорожник Toyota LС FJ оценили на родине в 2,1-миллиона рублей

В октябре прошлого года состоялась премьера нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. Машину показали на выставке JMS, где она приковала к себе внимание как посетителей, так и автожурналистов. В начале этого года автомобиль дебютировал в Таиланде, а теперь пришло время его запуска в Японии. И если на тайском рынке машина оказалась очень дорогой, то на родине младший брат Land Cruiser 250 и 300 вышел гораздо дешевле.

Базовый прайс на эту модель в «Стране восходящего солнца» составит 4 миллиона 500 тысяч 100 иен, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Land Cruiser FJ является абсолютно новой моделью в линейке Toyota. Машина имеет габариты 4575 x 1855 x 1960 мм (длина x ширина x высота) и колесную базу 2580 мм, из-за чего она компактнее даже «двухсотпятидесятого», не говоря уже о «трехсотом».

Интерьер Toyota LC FJ

Внешне машина сохранила классический угловатый стиль, присущий линейке «Ленд Крузеров», что подчеркнуло ее брутальный внедорожный характер.

Передний и задний бамперы также спроектированы таким образом, чтобы их можно было демонтировать частями в случае повреждений на офф-роуде.

Дизайн интерьера выполнен в стиле Land Cruiser 250, сохранив большое количество физических элементов управления для интуитивно понятного использования.

Что касается силовых агрегатов, то совершенно новый Land Cruiser FJ дебютирует с 2,7-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем без наддува, развивающим 163 лошадиные силы.

Ожидается, что позже будет добавлен 2,8-литровый дизельный двигатель, такой же, как у нынешнего Land Cruiser 250, а также 48-вольтовая мягкая гибридная технология для достижения лучшей топливной экономичности.