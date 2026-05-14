Nissan Frontier PRO-4X превратился в идеальный внедорожник для приключений

Nissan Frontier PRO-4X

Интерес к приключенческим автомобилям не утихает. Поэтому все больше автопроизводителей делают все, чтобы вклиниться в этот потенциально доходный сегмент авторынка.

Недавно среди них оказалась Nissan, которая привезла на выставку Overland Expo в США специальную модификацию модели Frontier PRO-4X 2026 года. Заявлено, что машина идеально подходит для любителей путешествий по неизведанным местам.

Особый Frontier для приключений отличается от своей обычной модификации защитными порогами и защитой днища, а также мощной лебедкой, установленной в передней части, которая легко вытащит пикап из любой западни на дороге.

Дополнительно для таких машин доступны 17-дюймовые легкосплавные колеса Black Rhino, обутые в покрышки Hankook Dynapro AT2, а также модернизированные амортизаторы фирмы Bilstein.

За счет стального бампера машина выглядит намного прочнее, дополнительная светотехника позволяет легко ориентироваться в темноте, а для повышения комфорта в ее грузовом отсеке установлен раскладной кемпер-модуль.

В комплектацию автомобиля также входят несколько канистр на случай, если двигатель V6 окажется слишком прожорливым.

За внедорожные качества в версии PRO-4X будут отвечать электронная блокировка заднего дифференциала и особый внедорожный режим.

В продажу новый вариант Frontier поступит в ближайшее время. Полную информацию о внедорожном пикапе раскроют в течение нескольких месяцев.

Сколько он будет стоить, пока неизвестно, но ранее ценовая разница между простым «Фронтиер» и подобной, но базовой модификацией образца 2025 года составляла около 6 тысяч 420 долларов (примерно 475 тысяч рублей).