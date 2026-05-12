Mercedes показал машины спецназначения: они стоят миллионы и спешат на помощь

Mercedes – это не только премиальные легковые автомобили. Машины с трехлучевой звездой на капоте могут отлично справляться даже с самыми трудными задачами, особенно если они специализированные.

Daimler Truck (30% ее акций владеет Mercedes) привезла на выставку RETTmobil 2026 года свои последние разработки для служб экстренной помощи.

Mercedes LF 10

Пожарная машина, созданная на базе Mercedes Atego. 16-тонное шасси оснащено специальными покрышками и предназначено для повседневных операций по тушению пожаров, а также проведения технических спасательных работ.

За счет кабины VARUS с непрерывным пассажирским отсеком связь между пожарными во время операций будет улучшена, а кузов, изготовленный из специальных профилей нержавеющей стали, сможет отлично сопротивляться огню.

На борту LF 10 предусмотрен резервуар, умещающий 3000 литров воды. Система пожаротушения основана на центробежном насосе Schlingmann S2000, обозначенном как FPN 10-2000. В арсенал машины также вошла пневматическая светодиодная мачта освещения и система PowAirBox для внешнего электропитания.

Mercedes Unimog U 5023

Куда же без знаменитого «Юнимога»?. Разработанный для работ в экстремальных условиях пожарный автомобиль позволяет преодолевать водные преграды глубиной до 1,2-метра. За счет портальных мостов дорожный просвет и внедорожные качества машины поистине впечатляющие.

Внедорожник оснащен системой защиты кабины и шасси от воды. Его конструкция предусматривает функцию «насосного хода», позволяющую тушить пожары во время движения.

В машину встроен резервуар на 2700 литров противопожарной воды, а также имеется дополнительный запас в 300 литров воды на случай возгорания самого автомобиля.

В движение грузовик приводит 231-сильный дизельный двигатель с крутящим моментом 900 Нм, работающий в связке с АКПП.

Mercedes оснастила эту модель термозащитными шлангами, передней лебедкой и регулируемым водяным монитором, установленным в передней части автомобиля. Это позволяет ей работать в непосредственной близости от очага возгорания.