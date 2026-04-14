Honda Accord 12 поколения удивит совершенно новой платформой и гибридным мотором V6

Текст: Алиса Шашкова
менее 3 мин. чтения

Все, что известно о проекте следующего поколения

Рендер: Best Car

Нынешний «одиннадцатый» Honda Accord вышел в продажу в 2022 году. С того времени эта модель успела пройти через обновление, но ее жизненный цикл постепенно подходит к завершению, а в ближайшие 2-3 года машине предстоит перебраться в следующее, уже 12-е по счету поколение.

Модернизация сулит этому популярному седану D-класса крупные изменения. Причем как по части внешности, так и по «технике».

Если верить инсайдерским утечкам, новая генерация Honda Accord будет выглядеть совершенно иначе в сравнении с предшественником. Автомобиль может обзавестись по-новому скроенной передней и задней светотехникой, а также получить более «строгий» стиль кузова.

Уже подтверждено, что в новом поколении эта 4-дверка будет базироваться на совершенно новой архитектуре. Ее премьеру ждут в 2027 году. Утверждается, что основным упором при разработке этой «тележки» были «снижение веса» и «повышение жесткости на скручивание». Цель была проста: уменьшить вес машины приблизительно на 90 кг, но без ущерба безопасности.

Еще одним интересным слухом о проекте нового «Аккорда» является разработка «Хондой» совершенно новой гибридной силовой установки большого объема, в основу которой ляжет мотор V6.

Это будет не традиционная гибридная система в классическом понимании «бензиновый ДВС – электромотор», а скорее максимаьно электрифицированная, чем кажется, с акцентом на мгновенный крутящий момент, плавное ускорение и высокую топливную экономичность.

В качестве коробки передач новый Honda Accord должен получить тот же самый агрегат с системой S+Shift, который хорошо показал себя в вернувшемся на рынок спортивном купе Prelude. Эта трансмиссия умело имитирует спортивные переключения, тем самым давая возможность владельцу получать больше удовольствия от вождения.

Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

