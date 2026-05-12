Nissan обновил легкий минивэн Clipper: что изменилось

Японский автопроизводитель Nissan внес коррективы в проект своего популярного компактного минивэна Clipper. Обновления в основном затрагивают его внешний вид и интерьер, но также предлагают новую опцию.

Реформенный компактвэн Nissan продолжит продаваться в версиях Clipper Van и Clipper Rio, предназначенных для коммерческого и пассажирского рынков. Ключевыми переменами в экстерьере таких машин является появление новой радиаторной решетки и другого переднего бампера, а также глянцевых черных корпусов боковых зеркал.

Палитра автомобилей была расширена, а в их салонах дебютировала новая цифровая комбинация приборов и модернизированный 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей.

В оснащение нового Clipper также вошла система помощи при торможении с двумя датчиками DSBS II, функция предотвращения выезда за пределы полосы движения, адаптивный круиз-контроль и система предотвращения случайного нажатия на педаль газа.

Продавать модернизированный фургон Clipper Van по-прежнему будут в том числе в особой версии Multi-Rack, созданной спортивным подразделением NMC Sport Racing and Customization.

Главной особенностью таких машин станет специальный багажник с перфорированной пластиной крестообразной формы, двумя типами специальных кронштейнов для крепления грузов и эксклюзивный пол с защитой от пятен и загрязнений.

Положение специальных кронштейнов можно гибко регулировать в зависимости от потребностей использования, превращая машину в многоцелевой мини-грузовик.

Цены на новые Nissan Clipper в Японии уже объявлены. За машины собираются просить от 1 миллиона 454 тысяч 200 иен до 2 миллионов 629 тысяч иен, что примерно соответствует суммам в 680 тысяч – 1,2-миллиона рублей по текущему курсу.