Как контролируют геометрию кузова Lada Azimut

Компания «АвтоВАЗ» готовится к рыночной премьере кроссовера Lada Azimut и попутно показывает и рассказывает о том, какие инструменты использует при его создании.

Накануне российский автопроизводитель продемонстрировал особое устройство, которое называется «высокоточный калибр». Его используют для контроля геометрии и сопряжения кузовных деталей.

На автомобильном производстве появился уникальный калибр, созданный по цифровой 3D-модели с ювелирной точностью: отклонение не превышает 0,2 миллиметра. Для максимальной жесткости и сохранения идеальной геометрии конструкцию изготовили из алюминия. Несмотря на материал, вес эталона превышает пять тонн.

Главная особенность разработки заключается в ее назначении. Это не полноценный автомобиль, а образцовый кузов, который служит эталоном при контроле качества на производстве. Подобные конструкции используют для проверки соответствия серийных машин заданным параметрам. Стоимость такого высокоточного «учителя» оценивается примерно в 80 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что ежегодный тираж Lada Azimut может составить порядка 70 тысяч единиц. Кроссовер, разработанный на модульной архитектуре B/0, являющейся базой для семейства Lada Vesta. Серийный выпуск машины могут наладить уже в начале этой осени.

Первоначально продавать машину собираются с двумя «вазовскими» двигателями рабочим объемом 1,6- и 1,8-литра. Ассистировать им предстоит МКПП или вариатору.

Впоследствии главная новинка «АвтоВАЗа» последних лет обзаведется «наддувным» двигателем одного из неназванных китайских автопроизводителей. Его отдача достигнет 150 лошадиных сил, а сами такие моторы будут ставиться на «топовые» комплектации «Азимутов».

Еще позже кроссовер, конкурентами которого на российском рынке выступит целая россыпь китайских SUV этого класса (от Haval Jolion до Belgee X50 и Kaiyi X3/X3 Pro), должен удивить появлением в своей линейке подключаемой гибридной системы.

Ее максимальная отдача может достигнуть 394 лошадиных сил, а за счет установки на задней оси отдельного электромотора кроссовер, изначально не способный быть полноприводным, может разжиться системой 4WD.