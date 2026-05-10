Nissan GT-R R36 будет спортивным, мощным и технологичным

С тех пор как Nissan перестал собирать заявки на покупку GT-R поколения R35, прошло больше года. Спортивное купе, которое оставалось в строю на протяжении почти 18 лет, покинуло рынки, чтобы возродиться в новой генерации. Его разработка уже идет полным ходом. По крайней мере, об этом заявляют официальные лица компании.

До запуска мотора еще далеко (скорее всего, речь идет о нескольких годах либо даже дольше). Молчать об этом проекте Nissan, очевидно, не собирается. И недавно намекнуло на то, что машина получит ту или иную форму электрификации.

GT-R R36 должен кардинально отойти от стиля своего предшественника с точки зрения внешности, включив в себя несколько элементов новейшего языка дизайна бренда.

Машина может сохранить культовый дизайн с четырьмя круглыми задними фонарями. Автомобилю должны достаться узкие светодиодные элементы оптики спереди и задние фонари, выполненные в форме кругов.

Внутри спорткупе обещает подарить своим покупателям салон, ориентированный на водителя. Центральный экран мультимедийной системы и цифровая комбинация приборов выглядят как само собой разумеющееся.

Следующий Nissan GT-R будет построен на новом шасси, но пока неясно, окажется ли оно создано специально для этой модели либо же станет производной от нынешней «тележки» NPM (на базе архитектуры Front Midship).

По слухам, в новом поколении знаменитое спорткупе Nissan будет питаться от 3,8-литрового твин-турбомотора V6, который ставился на предыдущую модель. Он окажется не совсем таким, каким был прежде, поскольку пройдет через крупную модернизацию, которая должна положительным образом повлиять на его производительность.

Ожидается прибавка в отдаче более чем на 100 лошадиных сил, что доведет этот показатель до 700 «сил» или даже более.

Презентовать новый GT-R руководство Nissan обещало до конца нынешнего десятилетия. Инсайдеры полагают, что это произойдет ориентировочно в 2028 году.