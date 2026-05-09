Toyota Classic – самый странный автомобиль компании, о котором почти никто не знает

В 1996 году компания Toyota представила автомобиль, который оказался совершенно не таким, какими были его собратья по модельному ряду. Машина получила название Classic и сегодня считается одной из самых малоизвестных «Тойот» в истории. В общей сложности с конвейера сошло всего 100 таких экземпляров.

Все началось с того, что руководство японского автопроизводителя захотело создать автомобиль в честь 60-летия с момента начала производства своей первой серийной машины (модель AA 1936 года). За кузовные работы было поручено отвечать подразделению Toyota Technocraft, которое специализировалось на переделке оригинальных моделей компании, в том числе MR2.

Специалисты по дизайну проделали внушительную работу и перенесли внешний облик модели Toyota AA на современную платформу. Автомобиль, получивший имя Classic, обзавелся похожими фарами, подножками, шинами с белыми боковинами, «запаской», закрепленной на багажной двери. В общем всем тем, что положено истинному ретро-кару.

Несмотря на то, что внешне машина выглядела очень старой, она представляла собой самый современный на тот момент автомобиль.

Под внешним видом ретро-мобиля из 30-х годов прошлого столетия скрывалась рабочая лошадка – рамная платформа пикапа Hilux. Двигатель также был заимствован у «утилитарника» и по стечению обстоятельств оказался максимально приближен к аутентичным характеристикам машин 1930-х годов.

Под капотом Toyota Classic скрывался 2-литровый мотор 3Y-E. 4-цилиндровый двигатель с одним верхним распредвалом, развивающий всего 96 лошадиных сил. Он передавал мощность на задние колеса через 4-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Интерьер представлял собой похожее смешение старого и нового. С одной стороны, у машины была полированная передняя панель с отделкой под дерево и руль Nardi с деревянным ободом, а с другой – она могла похвастать удобствами 90-х годов, такими как кассетный плеер и кондиционер.

Учитывая, что продавали Toyota Classic только в Японии, да еще и в мизерном количестве на заре появления интернета, найти в открытом доступе информацию о том, сколько стоили такие машины новыми практически невозможно.

По одной из версий, на момент запуска в 1996 году цена этой модели составляла в Японии 8 миллионов иен (по сегодняшнему курсу это около 3,8-миллионов рублей).