Volkswagen Touareg нового поколения снова в повестке

Volkswagen Touareg следующего поколения (рендеринг)

Актуальный большой кроссовер Volkswagen Touareg вот-вот покинет мировой авторынок после 23 лет производства. Еще несколько месяцев назад казалось, что у этого крупного SUV из Вольфсбурга нет будущего. Однако активное внедрение новых технологий может дать ему шанс и гарантировать выпуск нового поколения.

По крайней мере, на это указывают британские автомобильные СМИ. Ранее портал «Autocar» писал, что высшее руководство Volkswagen рассматривает возможность использования для Touareg следующего поколения электрической платформы.

Машина будет предлагаться состоятельным клиентам и станет антагонистом новых батарейных моделей компании, которые будут активно плодиться в бюджетном сегменте.

Скорее всего, в проекте нового «Туарега» Volkswagen будет опираться на платформу Porsche Macan. Последний продавался очень плохо, но это позволит компании сэкономить на разработке совершенно новой архитектуры для модели, которая вряд ли станет хитом из-за своей потенциально высокой цены.

Volkswagen Touareg следующего поколения (рендеринг)

Впрочем, нельзя исключать вариант с использованием архитектуры SSP, которая, как ожидается, ляжет в основу нового электрического Volkswagen ID Golf.

Других подробностей об этом проекте пока нет. Единственная визуализация машины в интернете разработана цифровыми художниками того же издания «Autocar», которое опубликовало слухи о новом поколении Touareg.

По их мнению, машина сохранит крупные размеры, но из-за того, что станет электрической, откажется от классической радиаторной решетки. Вместо нее на этом месте в бампере расположится заглушка, а место нижнего воздухозаборника займет черная декоративная вставка.

Другими особенностями дизайна следующего VW Touareg могут стать новомодные потайные дверные ручки, а также узкие светодиодные фары и декоративные черные вставки на дверях.

Когда такой вседорожник может увидеть свет, также пока неизвестно. Вероятность того, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет, невелика.