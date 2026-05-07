Новый кроссовер Suzuki Across, копирующий Toyota RAV4, оказался очень дорогим

В начале этого года Suzuki представила в Европе модернизированный кроссовер Across, который традиционно является братом-близнецом модели Toyota RAV4. На этот раз машина скопировала свежее, шестое поколение знаменитого мирового «паркетника», вышедшего в продажу в прошлом году.

Накануне стало известно, сколько будут просить за новый Suzuki Across. Прайс-лист на новый «паркетник» раскрыли в Нидерландах. Местная базовая цена таких машин составит 52 тысячи 695 евро (4,6-миллиона рублей).

Для сравнения, это даже дороже, чем на этом же рынке стоит новый Toyota RAV4 в PHEV-версии, за который просят от 49 тысяч 995 евро (около 4 миллионов рублей).

Напомним, в новой генерации Suzuki Across перенял внешний облик у своего соплатформенника, отличившись от него только 18-дюймовыми шестиспицевыми легкосплавными колесными дисками темного цвета. В салоне машины появился новый 12,3-дюймовый цифровой щиток приборов и 12,9-дюймовый центральный сенсорный дисплей, а также проекционный HUD-дисплей.

Кроме того, машина получила программную платформу Toyota Arene, которая поддерживает беспроводные обновления для удобства пользователей.

Продавать новый Suzuki Across в Европе будут с безальтернативным подключаемым гибридным двигателем (вариант PHEV), который состоит из 2,5-литрового бензинового «атмосферника», двух электрических моторов и аккумуляторного блока емкостью 22,5 кВт/ч. Система обеспечивает суммарную мощность в 304 лошадиные силы и отличное ускорение, а также полный привод.

Машина с ней способна передвигаться исключительно на электрической тяге на расстояние до 150 километров.

Ранее владелец Toyota RAV4 похвастался пробегом в 400 тысяч км практически без поломок, а все замены деталей, которые потребовались машине (радиатор и вентилятор охлаждения ДВС), произошли уже после наезженных 320 тысяч км.