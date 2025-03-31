Владелец Toyota RAV4 похвастался пробегом в 400 тысяч км без поломок

Toyota выпускает одни из самых надежных автомобилей на рынке. Несмотря на то, что в последнее время репутация этой компании была серьезно подпорчена частыми отзывами, в линейке моделей этого автопроизводителя остаются машины, к которым практически не бывает претензий со стороны владельцев.

Хорошим примером этого является кроссовер Toyota RAV4. Один из владельцев такой машины недавно не сдержался и решил похвастаться высоким пробегом своего автомобиля, опубликовав сообщение на популярном форуме «Reddit». По словам мужчины, он ездит на RAV4 2016 года выпуска в полноприводной комплектации LE.

За девятилетний период эксплуатации он накатал на кроссовере 250 тысяч миль или более 400 тысяч километров пробега. И, если верить его словам, за это время он столкнулся лишь с незначительными техническими проблемами, которые сложно назвать поломками:

«Помимо планового технического обслуживания машина нуждалась только в новом радиаторе, двигателе вентилятора охлаждения и двигателе вентилятора кондиционера. Причем все это было заменено после 200 тысяч миль (320 тысяч км пробега)».

Одометр Toyota RAV4 2016 года с пробегом 250 тысяч миль/400 тысяч км

В комментариях к посту владельцу RAV4 начали задавать вопросы о том, как с таким пробегом справился мотор машины. Оказалось, что за столь существенный пробег 2,5-литровый двигатель 2AR-FE не потребовал ни регулировки клапанов, ни замены ремня ГРМ.

По словам обладателя высокопробежного Toyota RAV4, одной из причин, по которой его кроссовер так легко выдержал пробег в 250 тысяч миль/400 тысяч км, является особый решим эксплуатации.

Машина накатала практически весь свой километраж на шоссе с постоянной скоростью, что является наименее нагружающим типом вождения для механических систем автомобиля.