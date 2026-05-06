Новая Toyota GR Celica близка к премьере: и может разбить своим поклонникам сердце

Toyota GR Celica нового поколения (рендер)

Toyota строит новую GR Celica. Это не лихорадочный сон некоторых поклонников этой модели. Информацию о скорой премьере этого спорткупе подтвердил технический директор автопроизводителя еще в конце 2024 года.

Прототипы новой Celica выехали на тесты, а дилеры в США могли рассмотреть ее изображения в июне прошлого года. Уже тогда проект характеризовался как находящийся на «продвинутой стадии».

Впоследствии Toyota запатентовала название GR Celica во многих странах, что говорит о том, что машина будет иметь статус глобальной модели. Ее архитектура, судя по спекуляциям в СМИ, выглядит классически честной: переднемоторная, заднеприводная (либо полноприводная опционально).

Еще интереснее выглядит информация о двигателе спорткупе. Ожидается, что новая GR Celica будет использовать новейший 2-литровый 4-цилиндровый двигатель G20E с турбонаддувом.

Его мощность по предварительной оценке составит от 400 до 450 лошадиных сил в стандартной конфигурации, но с потенциалом форсирования до 600 «сил» с более агрессивной турбоустановкой. Не исключен также вариант с 500-сильным гибридом.

От внешнего облика машины ждут передней части кузова, выполненной с оглядкой на стиль Hammerhead. Задняя световая планка фонарей растянется во всю ширину кузова, а линия крыши будет покатой.

Внутри ждут кабину, ориентированную на водителя, с цифровой комбинацией приборов и спортивными сиденьями. В качестве трансмиссии задействуют МКПП или автомат с лопастными переключателями на руле.

Ожидается, что премьера Toyota GR Celica состоится до конца 2026 года. Самым поздним сроком ее дебюта называют начало 2027-го.