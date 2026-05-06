Новый кроссовер Mazda CX-3e представлен на первых рендерах

Кроссовер Mazda CX-3e (рендер)

Mazda, которая долгое время чуралась электрификации, теперь пытается активно нагнать ушедших вперед конкурентов. Отчасти в этом ей помогает Китай, где автопроизводитель из Хиросимы успешно сколлаборировался с местным Changan.

Недавно в интернете появились первые спекулятивные рендеры полностью электрической модификации кроссовера Mazda CX-5 с приставкой «e». А теперь то же самое произошло с младшей SUV-моделью в гамме этой компании – «паркетником» CX-3.

Автором визуализации нового Mazda CX-3e стал известный в Сети независимый художник «Theottle». Выпуск модели CX-3 завершился в начале 2026 года, но для нее уже готовится преемник. Кто-то называет его CX-20, а кто-то CX-3e.

Кроссовер Mazda CX-3e (рендер)

Цифровой дизайнер воспользовался пропорциями оригинального CX-3 в качестве эталона и создал концепцию экстерьера, который сочетает визуальные решения старшего электрического вседорожника CX-6e и габариты снятого с конвейера кросса.

Получился автомобиль, который может стать электрическим собратом не только CX-6e, но и потенциально возможного CX-5e. Машине на рендерах досталась характерная головная оптика с необычным образом скроенными дневными ходовыми огнями, которые заменяют классическую хромированную подводку заглушки решетки радиатора.

Завершают образ гипотетически возможного нового субкомпактного электрического вседорожника «Мазды» узкие фонари сзади, а также скрытые в кузове ручки дверей для улучшения его аэродинамических характеристик.

Никакие подробности о технической стороне этого проекта, существующего пока только на рендерах, не приводятся, но, скорее всего, CX-3e, если такая машина появится, будут положены электромоторы и небольшие тяговые батареи. Запас хода с ними составит примерно 350-400 км.