Электрический кроссовер Mazda CX-5e показан на неофициальных рендерах

Кроссовер Mazda CX-5e (спекулятивный рендер)

В прошлом году состоялась премьера нового поколения кроссовера Mazda CX-5. Одновременно с этим компания зарегистрировала несколько товарных знаков, среди которых оказался индекс CX-5e.

Уже тогда было понятно, что речь идет о гибридной или полностью электрической модификации этого японского SUV-бестеллера. И, судя по последним рендерам, такой автомобиль может отличиться от оригинального CX-5 не только технически, но и внешне.

Судя по опубликованным спекулятивным изображениям, электрифицированный кроссовер CX-5e приобретет совсем другую радиаторную решетку с иным наполнением, чем классический CX-5. Кроме того, машине будут положены собственные фары и иное оформление переднего бампера.

Разница между автомобилями будет заметна даже сбоку, где в правом крыле расположится лючок для подзарядки батареи, а ручки дверей окажутся скрыты в кузове для улучшения аэродинамических характеристик.

Корму автомобиля на рендерах не показали, но в этой части ждут появления большого сквозного блока, а не раздельных узких фонарей оригинального CX-5.

Технические характеристики будущего электрифицированного компакт-кроссовера «Мазды» пока неизвестны. Зарубежные СМИ полагают, что полностью электрическая модификация этого «паркетника» появится одновременно с гибридной. Дебют обеих исполнений этого популярного японского SUV состоится не раньше 2027 года.

Продавать такие машины собираются в США, Южной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.