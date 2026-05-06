Новый Peugeot 2008 появится в 2028 году и не будет электрическим

Новый Peugeot 2008 (спекулятивный рендер)

Спустя почти полгода после премьеры концепт-кара Peugeot Polygon стало понятно, что этот стилистический язык будет применен во всех будущих серийных моделях французской компании.

Поэтому неудивительно, если он будет задействован и в проекте нового субкомпактного кроссовера 2008, который долгое время хотели сделать полностью электрическим, но теперь решили просто обновить.

На днях собственным видением внешнего облика нового Peugeot 2008 поделилось французское издание «Auto-Moto», показав машину в совершенно ином внешнем виде. Ожидается, что обновленный бюджетный «паркетник» дебютирует в Европе в 2028 году и переймет элементы дизайна не только у шоу-кара Polygon, но и у концепта Concept 8.

По сравнению с нынешним Peugeot 2008, дебютировавшим в 2019 году и прошедшим через рестайлинг в 2023-м, реформенный вседорожник примерит совершенно новое оформление передней части кузова.

Решетка радиатора радикальным образом изменится, а головная оптика теперь будет состоять из нескольких четырехугольных блоков, установленных друг под другом, а также трех узких линий светодиодных ДХО с каждой из сторон.

Бамперы подвергнутся крупной переделке, но боковины кузова, судя по всему, изменят по минимуму.

Аналогичные внешние доработки ждут в будущем также дуэт 3008/5008, который достигнет середины своего жизненного цикла ориентировочно в 2028/2029 годах.