Оспортивленный гибридный хэтчбек Toyota GR Aqua готовится к официальной премьере

Toyota GR Aqua (спекулятивный рендер)

Toyota Aqua является менее известным гибридным автомобилем в линейке японского автопроизводителя, нежели глобальная 5-дверка Prius, но при этом почти не уступает ей в популярности на родине.

В сентябре прошлого года машина прошла через модернизацию, обзаведясь новой передней частью кузова с узкими светодиодными фарами. И уже совсем скоро эта модель получит оспортивленную модификацию GR Sport.

Японские инсайдеры пишут, что премьера «заряженной» Toyota Aqua состоится 6 июля этого года. Машина получит более динамичный дизайн экстерьера и сверхэкономичный двигатель.

Согласно информации, раскрытой местными СМИ, машина выделится на фоне своей простой модификации в том числе большим сетчатым нижним воздухозаборником, множеством черных элементов внешнего декора, а также эмблемами GR и колесными дисками, выполненными в новом стиле.

Визуализация интерьера спортивной версии Toyota Aqua

Из технических новшеств в проекте GR Aqua ждут наличие у этого гибридного хэтчбека эксклюзивной спортивной подвески с усиленным шасси и другими элементами для улучшения управляемости.

В салоне бензиново-электрическая японская 5-дверка может приобрести спортивные кресла с комбинированной отделкой из кожи и ткани, накладки на педалях из алюминиевого сплава, эксклюзивные цветовые решения, а также 10,5-дюймовый центральный дисплей и систему кругового обзора на 360 градусов.

В качестве силовой установки в Toyota GR Aqua продолжат использовать существующий гибридный агрегат на базе 1,5-литрового ДВС, развивающий 116 лошадиных сил. Благодаря никель-металл-гидридному аккумулятору емкостью 5 Ач средний расход топлива машины составляет всего 2,9-литра на 100 км.