Старый Toyota Hiace превратили в уютный автодом для жизни на природе за 2 миллиона рублей

Есть немало минивэнов, которые часто ложатся в основу для переоборудования в кемперы, но Toyota Hiace стоит в этом списке особняком. Такие машины ценятся за свою надежность и неприхотливость, а также продуманное внутреннее пространство – ровно то, что необходимо автодому.

Компания Vanlife Northwest из США, очевидно, понимает это, поскольку переделала старый Toyota Hiace в необычный автодом и сейчас продает его за 27 тысяч долларов (примерно 2 миллиона рублей).

Согласно техническим характеристикам, заявленным на сайте производителя, переоборудованный Hiace способен стать домом на колесах для двух человек.

Для этого внутри него предусмотрена гостиная зона, состоящая из двух диванов, расположенных спинками друг к другу. Их можно легко трансформировать в удобную кровать, занимающую почти всю ширину минивэна.

В компактном жилом отсеке автомобиля уместилась даже мини-кухня с холодильником, раковиной и выдвижным столиком, а в задней части под диванной системой предусмотрели ящики для хранения вещей и посуды.

За электричество внутри отвечает специальная система и аккумулятор емкостью 200 Ач, а за наличие воды в раковине – 10-галонный резервуар.

В общем, что еще нужно, чтобы совершать короткие вылазки на природу с ночевками? Вероятно, машина будет продана очень быстро, учитывая, что ее аналоги на базе более современных минивэнов сейчас стоят совсем других денег.