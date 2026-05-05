Лизинговая Toyota Camry проехала за 3 года свыше 350 тысяч км: фото

О том, что Toyota Camry выносливая «рабочая лошадка», знают, пожалуй, все. И иногда эта информация приводит к тому, что такие машины в рабочих целях используют экстремальным образом.

Один из таких примеров обнаружился в США, где лизинговая компания выставила на продажу собственную Toyota Camry 2023 года выпуска с пробегом 223 тысячи 37 миль или 359 тысяч километров. Сам по себе такой километраж на «Камри» не удивляет, но интереснее не это, а то, что машина накатала его всего за 3 года.

Проверив отчет об автомобиле, журналисты портала «The Drive» оказались поражены. Спустя месяц после начала аренды ее владелец проехал 5 тысяч 400 миль (8 тысяч 700 км), а спустя всего 9 дней пробег Camry достиг отметки в 10 тысяч миль, необходимой для планового ТО (16 тысяч км). Машина проходила обслуживание у дилера в среднем 2 раза в месяц.

Учитывая такую экстремальную эксплуатацию, можно было бы предположить, что автомобиль будет иметь немало внешних и технических недостатков. Но если о последних никакой информации нет, то о первых можно судить по опубликованным в объявлении фотографиям.

Салон Camry, накатавшей за 3 года свыше 350 тысяч км, сохранился в отличном состоянии. Даже водительское кресло выглядит безупречно.

Никаких явных следов такого большого пробега на приборной панели внутри нет, а снаружи единственным заметным глазу повреждением является притертость переднего бампера.

Утверждается, что бывший владелец использовал машину для работы в такси. Именно этим объясняются такие невероятные цифры на ее одометре.

Сейчас автомобиль продается в автосалоне субдилера Toyota по цене в 15 тысяч долларов или 1 миллион 125 тысяч рублей.