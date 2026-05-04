Возрожденный минивэн Toyota Estima будет вместительным и экономичным

Новый Toyota Estima/Previa (спекулятивный рендер)

Toyota разрабатывает новую генерацию модели Estima, которая также известна как Previa. Машина займет промежуточное положение между минивэнами Sienta и Alphard. Когда этот автомобиль был в продаже (до 2019 года) он пользовался немалым спросом.

Слухи о возрождении Estima/Previa начали ходить в последние пару лет, но теперь они стали более осязаемыми. По новой информации, пришедшей из Японии, этот минивэн будет спроектирован на новой платформе, получит совершенно другой внешний вид в сравнении с предшественником, а также окажется крупнее, вместительнее и экономичнее.

Запуск следующей Toyota Estima запланирован на 2027 год. Длина автомобиля должна составить 4850 мм, ширина 1880 мм, а высота 1660 мм. Расстояние между осями будет равно 2950 мм.

Экстерьер машины выполнят в обтекаемом стиле. В передней части кузова разместятся узкие фары, бампер получит спортивные декоративные линии, а решетка радиатора окажется максимально компактной из-за того, что продавать этот минивэн будут только в гибридной модификации.

Машину построят на совершенно новой платформе Toyota, предназначенной для электрифицированных автомобилей. В оснащение новой Estima войдет новейший 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в связке с электрическим двигателем. Силовая установка должна обеспечить минивэну высокую эффективность и отличную экономию топлива.

Мнение Daily-Motor: Toyota Estima означает появление «золотой середины» между компактным Toyota Sienta и более дорогим Toyota Alphard. Это даст больше выбора тем, кому нужен просторный семейный автомобиль, но без переплаты за премиум-класс.