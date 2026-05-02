Классический седан Nissan Primera вернется, но не таким, как все ждали

В прошлом году Nissan подал заявку на регистрацию товарного знака Primera в странах Юго-Восточной Азии, что было явным намеком на планы по возрождению этого классического среднеразмерного седана, снятого с конвейера очень давно.

Накануне в Министерстве энергетики Филиппин появились свежие данные по этой модели, такие как размеры ее кузова и технические характеристики. Оказалось, что они совпадают с полностью электрическим седаном Nissan N7, который был представлен в прошлом году. Таким образом Primera действительно вернется, но лишь в виде копии электрокара N7.

Ожидается, что длина машины составит 4,9-метра, ширина будет равна 1,9-метра, а высота – 1,5-метра. Расстояние между осями достигнет 2,9-метров.

Экстерьер выполнят с использованием дизайнерского стиля V-Motion, но в более лаконичном и обтекаемом стиле.

Передняя часть кузова новой японской 4-дверки получит закрытую радиаторную решетку с горизонтальной светодиодной полосой и светодиодные фары в форме бумерангов.

Боковой профиль выделится безрамочным дизайном и потайными ручками дверей, что улучшит аэродинамические характеристики машины, а задние фонари будут перекликаться с оформлением передней светотехники.

В салоне новой Nissan Primera ждут появления длинной цифровой приборной панели и 15,6-дюймового центрального дисплея, а также наличия фирменных сидений Nissan с функцией «нулевая гравитация».

Что касается силовых установок, то новому Nissan Primera будут положены такие же электромоторы, что и его аналогу Nissan N7. Это электрические двигатели, которые в базовой конфигурации выдают 218 лошадиных сил мощности (аккумулятор на 58 кВт/ч с запасом хода 500 км). За счет зарядной архитектуры 400 В пополнение запаса батареи с 10 до 80% будет происходить всего за 19 минут.