Собственный дилер обманул Toyota на 5 миллионов долларов

Отношения между автопроизводителями и дилерами зачастую гораздо теснее, чем большинству кажется. Речь идет о финансировании, управлении запасами и общей заинтересованности в том, чтобы машины продавались большими партиями.

Но иногда отношения между сторонами могут портиться, и тогда приходит черед судебных разбирательств.

Североамериканский офис Toyota подал в суд на собственного дилера, который использует финансирование по схеме «запасы», при которой кредиторы финансируют запасы и получают возмещение при продаже каждого автомобиля. До тех пор, пока это не произойдет, кредитор имеет залоговое право на автомобиль.

Toyota утверждает, что дилерский центр продал или передал кому-то автомобили, связанные с этими кредитами, не погасив их, что считается продажей вне доверительного управления.

В иске говорится, что автомобили были проданы, сданы в лизинг или подарены, либо сданы на комиссию или иным образом отчуждены без погашения основной задолженности.

Согласно информации, раскрытой в иске, общая задолженность дилера перед Toyota может превышать 5 миллионов долларов.

Адвокат, представляющий интересы дилерского центра, заявил, что компания работает с Toyota над урегулированием вопроса. Сам он продолжает работу, несмотря на готовящиеся судебные тяжбы с крупнейшим мировым автопроизводителем.