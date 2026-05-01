Lada Granta остается самым дешевым автомобилем в России в мае

Цены на новые машины в России растут. И эта тенденция затрагивает не только премиальный класс, но и бюджетный. С наступлением мая аналитики решили провести собственное исследование, выявив самые доступные автомобили в стране. Итоговый ТОП оказался предсказуемым.

Первое место по дешевизне в РФ по-прежнему сохраняет модель Lada Granta. Минимальная цена этого автомобиля «АвтоВАЗа» начинается от 850 тысяч рублей. Такие автомобили оснащены 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем в сочетании с 5-скоростной «механикой».

На второй строчке разместилась Lada Niva Legend с ценой от 1 миллиона 99 тысяч рублей. Знаменитый «вазовский» внедорожник комплектуется 1,7-литровым 83-сильным «атмосферником» и пятиступенчатой МКПП.

Бронза в этом хит-параде досталась новинке «АвтоВАЗа» – Lada Iskra. Цена таких седанов начинается от 1 миллиона 277 тысяч рублей, но в кузове универсал стоимость машины стартует уже от 1 миллиона 527 тысяч рублей, а кросс-версия оценена еще дороже – от 1 миллиона 657 тысяч рублей.

В базе «Искре» положен 1,6-литровый ДВС на 90 «сил», агрегатированный 5-скоростной МКПП.

Далее в списке самых доступных автомобилей в России на май 2026 года, согласно информации «Автоновостей дня», расположились также: Lada Niva Travel (от 1 миллиона 343 тысяч рублей), Lada Vesta (от 1 миллиона 558 тысяч рублей), JAC JS3 (от 1 миллиона 584 тысяч рублей) и Lada Largus (от 1 миллиона 587 тысяч рублей).